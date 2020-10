Habitat Inmobiliaria, vivendes del futur fetes realitat

Habitat Inmobiliaria, promotora de referència en el mercat immobiliari espanyol, ha realitzat un estudi per poder comprovar què estan buscant actualment els seus compradors i donar resposta a aquestes noves necessitats. Així, per exemple, han pogut constatar que, actualment, la majoria busca vivendes amb més dormitoris. De fet, la venda de cases amb quatre dormitoris ha crescut un 35% o la superfície útil que es busca és un 6% superior a la que es demanava abans de l'estat d'alarma.

Respecte a la tipologia de vivenda, la promotora ha pogut apreciar un interès més gran per les unifamiliars, que han incrementat les seves vendes en un 53% i les vivendes amb jardí han incrementat la seva demanda un 12%. D'aquesta manera, Habitat Inmobiliaria ha pogut reflectir a través de les dades de l'estudi aquest canvi de preferències dels nous compradors. Un canvi que ja s'observava com a conseqüència d'haver passat més temps a les llars durant el confinament.

Com a resposta a aquesta situació, la companyia ha fet un pas més en el disseny de les seves promocions amb la creació de CoHABIT-20, donant prioritat a les terrasses, jardins, a la llum, o als espais multidisciplinaris per usar en diferents circumstàncies.

A aquestes premisses, la promotora n'hi ha sumat d'altres com la creació de façanes dissenyades per a l'eliminació de ponts tèrmics que millorin la temperatura i redueixin el consum energètic, un aspecte d'especial importància si la gent passa més temps a les seves llars. Per un altre costat, les seves promocions es dissenyen en base a criteris bioclimàtics i d'Edificis de Consum gairebé Nul (Nzeb), amb ventilacions encreuades, i l'ús de materials naturals.

A més, totes compten amb el Segell Spatium de Promoció Segura i Saludable en fase de disseny, que certifica que les vivendes i les seves zones comunes compleixen els requisits necessaris per al benestar dels seus propietaris. En definitiva, Habitat Inmobiliaria ofereix actualment vivendes pensades per al futur, que ja són una realitat en el present, i que garanteixen que el comprador en pugui disfrutar molts anys en les millors condicions. Avalada pels seus gairebé 70 anys d'història i més de 60.000 vivendes entregades, la promotora és reconeguda en el mercat per la seva Qualitat Habitat que, a més, corroboren diversos organismes externs. En l'actualitat, compta amb més de 4.200 vivendes en desenvolupament, de les quals estan en comercialització més de 4.000 en 42 promocions en tot l'àmbit nacional.



Aposta per Catalunya

Un dels territoris clau per a Habitat Inmobiliaria és Catalunya, amb la qual està demostrant un fort compromís en inversió. Recent- ment ha entregat a Barcelona la seva promoció Habitat Poblenou i ja ha iniciat les obres d'Habitat Clot-Aragó, que disposa de 41 habitatges molt espaiosos d'un a quatre dormitoris i una piscina al terrat. La promoció disposa a més de vivendes dúplex a la planta baixa amb salons a doble altura i està situada a la cruïlla entre el carrer Aragó i l'avinguda Meridiana, al centre de la ciutat, envoltada de tots els serveis i perfectament comunicada.

Per la seva part, a Badalona, se situa la promoció Habitat Progrés, amb excel·lents zones comunes amb piscina i zona de jocs infantils i a cinc minuts de la platja i del centre de la localitat. La promoció destaca per les seves vivendes a planta baixa, que disposen de grans terrasses i els seus dúplexs a l'última planta amb amplis terrats. A més, també compten amb una promoció a Girona, a l'Eixample Sud, Habitat Migdia, amb vivendes de dos a quatre dormitoris i àrees comunitàries amb piscina i zona de jocs infantils. En aquesta promoció es pot disfrutar de vivendes en plantes baixes amb grans terrasses i dúplex amb amplis espais polivalents sota coberta.

La companyia està treballant també en nous projectes a Catalunya, per seguir atenent les demandes i necessitats dels seus clients.