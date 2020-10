Les DO catalanes fan un vídeo per promocionar el consum del vi del terrotori

La campanya Gaudeix del que és bo #ViCatalà passa del digital a la publicitat amb un espot dirigit a promocionar el consum del vi català. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha estat l'encarregada de presentar aquesta segona onada de la campanya conjunta que les denominacions d'origen vinícoles catalanes, amb el suport de l'Incavi, van posar en marxa el passat mes de juliol.

L'acte, que s'ha celebrat a la seu del Departament d'Agricultura a Barcelona, ha estat el tret de sortida per a la segona onada d'aquesta campanya que busca agafar impuls de cara a la tardor, i donar tot el suport al sector en un moment especialment delicat. En aquest sentit, la consellera ha volgut posar en valor la campanya per haver aconseguit unificar esforços: «Sou un dels sectors més judicats per a la pandèmia. Però sou hàbils, heu aconseguit treballar conjuntament. Sou resilients, i val la pena anar ràpid i arribar lluny».

L'espot segueix la línia que persegueix tota la campanya, buscant la modernització de la imatge del vi català i fer-lo proper, especialment per al consumidor no expert. En paraules de Salvador Puig, director de l'Iincavi, «una campanya fresca, pròxima i original, que transmet una imatge jove del vi».

Desvestir el vi de complexitat i presentar-lo com un producte de consum fora dels àmbits socials on acostuma a quedar enquadrat són altres dels objectius que es persegueixen. Així, a l'espot es pot veure com una família obre una ampolla de vi mentre prepara el dinar a casa o com un grup d'amics tria el vi per consumir en una terrassa.

El president de la DO Terra Alta, Joan Arrufí, en representació de la resta de presidents de les denominacions d'origen vinícoles catalanes ha volgut destacar l'important esforç que suposa la campanya per a les DO i els beneficis que pot tenir de cara a l'increment del consum. «A Catalunya tenim una riquesa vinícola extraordinària i molt diversa. No hi ha cap altre territori que tingui aquesta riquesa, però també tenim molt a créixer» ha assegurat.

Amb aquesta segona onada de la campanya s'espera arribar al màxim nombre de potencials consumidors de vi que viuen a Catalunya per tal de fer-los partícips de la importància que té el consum de productes de proximitat. En aquest sentit, les 11 denominacions d'origen, no només ofereixen al consumidor un producte de proximitat, sinó que compta amb el segell d'origen i qualitat garantits.



Sobre la campanya Gaudeix del que és bo #ViCatalà

Sota el lema Gaudeix del que és bo #ViCatalà, les 11 Denominacions d'Origen vitivinícoles catalanes (DO Alella, DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Costers de Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat, DO Tarragona i DO Terra Alta), amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d'Incavi, han unit esforços per apropar al consumidor que viu a Catalunya als vins catalans amb Denominació d'Origen.

Modernitzar la imatge del vi català, apropar-lo al consumidor no expert i desvestir-lo de complexitat són alguns dels eixos d'aquesta campanya que té com a objectiu fonamental la promoció del consum de vi català amb Denominació d'Origen, no només perquè són els vins de proximitat sinó perquè són bons i de qualitat.