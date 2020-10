La FiraVO de Figueres tanca amb 3,4 MEUR en volum de vendes de cotxes

La catorzena Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, FiraVO, ha tancat aquesta edició amb 225 vehicles venuts i una facturació de 3.375.000 euros. La mitjana de preu dels cotxes comercialitzats ha estat d'uns 15.000 euros. Malgrat la pluja de divendres, el balanç final és "molt satisfactori", segons l'Ajuntament i els expositors, ja que entre dissabte i diumenge l'afluència de gent ha estat notable, sense superar en cap moment l'aforament limitat de mil persones. El moment màxim ha arribat a la tarda d'aquest diumenge amb 620 visitants. En total, pel FiraVO hi ha passat unes vuit mil persones. Els quinze expositors participants preveuen tancar més vendes durant aquesta setmana.

La regidora de Fires i Mercats, Ester Marcos, destaca que, des de l'organització i com a Ajuntament "estem contents per dos motius: Per la xifra de negoci i el volum de visitants que consoliden la FiraVO com la fira de referència en el sector a la província de Girona i perquè estem demostrant que es poden fer les coses bé i continuar dinamitzant la ciutat mantenint les mesures de seguretat".