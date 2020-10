El jurat dels Premis Emprenedors Alt Empordà ja valora els projectes presentats

Tres projectes d'empresa formen les candidatures que concor­ren a la dotzena edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà. Cadascun d'aquests tres estan representats per Salvador Isern, Mustapha Attalib Bachir i Anna Puigbert Aymà. Aquests guardons van néixer amb la voluntat de reconèixer l'esforç dels joves de la comarca a l'hora d'emprendre i fer realitat els seus somnis.



També han participat en aquesta edició, en la categoria de Millor Idea de Negoci, sis projectes elaborats per alumnes d'instituts de la comarca, que desglossem al costat d'aquest text. Divendres i dissabte, 25 i 26 de setembre, el jurat d'aquest certamen ha escoltat cadascun dels projectes, en una sala de La Cate de Figueres, de la veu dels seus impulsors.





Dinamització socioeconòmica

CANDIDATS AL PREMI EMPRENEDORS 2020

Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer. Els Premis Emprenedors tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l'aportació que les noves iniciatives empresarials tenen com a eina de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.Aquests premis estan organitzats per l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), els ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Setmanari de l'Alt Empordà i l'Associació Fòrum Imagina.

És el primer market place de l'Empordà, una xarxa de productors de proximitat amb venda en línia a www.mola.cat. Mola és també una botiga i un magatzem situats al passeig del Mar, 19, de l'Escala, per a la venda al detall de productes de proximitat i l'organització dels enviaments de les vendes en línia. El projecte també es presenta com un cercador de talent: «La finalitat del cercador és que el client geolocalitzi el talent que té a prop amb la idea d'ajudar a descobrir la rica xarxa productiva de Catalunya».Aquest laboratori creatiu es presenta com un model per a un desenvolupament econòmic i social local. El LABCR aborda els problemes econòmics i socials des d'una òptica propositiva, desenvolupant esquemes nous per trencar els cercles viciosos que atrapen la regió en el subdesenvolupament, formulant instruments de canvi per sortir de l'endarreriment de la producció econòmica, suggerint agendes alternatives de polítiques públiques per generar una nova institucionalitat d'acord amb les realitats.Darrere de Tiffany's hi ha la convicció que per fer exercici no cal res més que una motivació. És per això que els esforços de Tiffany's se centren en la creativitat de les classes, en els espais, en la llibertat de moviments, en el sentiment d'equip, en la implicació de totes les persones, que són el motor de les coses. Entre els objectius de Tiffany's hi ha acostar l'entrenament funcional i el running a més persones, sobretot a aquelles que mai no han fet esport, i fer de l'entrenament rural una nova tendència.