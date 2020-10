Projecte Cooperem: Treballem per prevenir incendis forestals

D'aquesta darrera campanya forestal se'n treuen bones notícies: no s'han produït grans incendis. Amb tot, l'Alt Empordà ha patit en els darrers 50 anys els efectes de la virulència del foc. L'incendi més recent, el juliol de 2012, iniciat a l'eix d'infraestructures del Pertús, va suposar la devastació de 13.000 hectàrees de bosc i conreu, i va ocasionar la mort de 4 persones.

El 75% de la superfície cremada de tot Girona és a l'Alt Empordà, on el 75% d'aquesta superfície cremada és resultat de 3 grans incendis (1986, 2000 i 2012)

Hectàrees forestals cremades a les comarques gironines en els darrers 30 anys. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

L'abandonament progressiu de les zones rurals en aquesta àrea ha fet créixer els boscos i ha donat lloc a la proliferació de vegetació en sotabosc, el que representa una densa massa de combustible que sumada a la complexitat del relleu i als vents dominants de tramuntana, fa que els incendis a la zona es propaguin ràpidament i amb intensitat.

Cooperació transfronterera entre serveis d'emergència i prevenció

Sempre ha existit voluntat de cooperació entre els cossos de bombers i entre els agents forestals de banda i banda de la frontera, quan hi ha hagut un incendi en la zona transfronterera, independentment d'on s'iniciés l'incendi. Però fins ara no hi havia protocols ni eines suficients que fessin possible una actuació conjunta.

Imatge Bombers de la Generalitat

El projecte COOPEREM (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) neix amb l'objectiu de revertir aquesta situació, i superar les limitacions administratives estatals, minimitzant la burocràcia perquè els serveis d'emergència d'ambdós països puguin actuar conjuntament. I és que el foc no n'entén de territoris ni de fronteres administratives.

5 línies d'actuació per una resposta més ràpida, eficaç i segura en cas d'incendi

Protegir la població i les infraestructures del territori amb la creació de franges forestals Realitzar treballs forestals per crear zones de baixa càrrega de combustible, desbrossant els sectors més vulnerables

Millorar la col·laboració transfronterera entre els cossos de bombers amb l'elaboració d'un Pla de Coordinació que faciliti el desplegament de recursos tècnics i materials Adquirir nous equipaments i materials que facilitin una millor resposta en cas d'incendi Ampliar la capacitat de treball sobre el territori amb la creació d'un sistema comú d'intercanvi de cartografia digital

La importància dels treballs forestals en la prevenció de grans incendis forestals

"Les 48 ha de treballs forestals realitzades a Panissars contribueixen a evitar grans incendis com el del 2012, que poden suposar la devastació de fins a 13.000 ha de bosc".

El COOPEREM treballa per la prevenció de grans incendis mitjançant la reducció del combustible forestal acumulat al sotabosc, i l'excessiva densitat d'arbres.

Ja s'han desbrossat 78,8 ha entre les àrees del Mas de la Comtessa i el Coll de Panissars, que es completaran amb altres intervencions estratègiques al voltant del corredor d'infraestructures (AP-7, N-II i AVE) a finals de 2020 i que suposaran el desbrossament de 135 ha.