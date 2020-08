La Guia Peñin 2021 qualifica d'"excel·lents" més d'un centenar de vins de la DO Empordà

Més d'un centenar de vins de la DO Empordà han aconseguit la qualificació 'excel.lent' a la Guia Peñin 2021. Per segon cop consecutiu, la denominació d'origen empordanesa ha superat els cent vins amb aquesta qualificació (entre 90 i 94 punts) en la darrera edició de la prestigiosa publicació. Per quarta vegada, a més, un vi de l'Empordà entra a l'exclusiva llista de vins excepcionals (entre 95 i 100 punts). Els vins excel·lents s'han triplicat en els últims deu anys, passant dels 31 aconseguits el 2012 als 104 de l'edició del 2021. Entre els vins millor valorats, hi ha els monovarietals i els elaborats amb les varietats tradicionals de la denominació: la garnatxa i la carinyena.

En xifres, hi ha quatre vins que han aconseguit 94 punts: dos del celler Perelada –el negreFinca Garbet 2016 i el dolç Perelada Garnatxa de l'Empordà 12 anys Dolç Natural 2006 Solera-; un del celler Espelt -el vi negre Les Elies 2018- i un vi dolç del Celler Gerisena - Somnis de Gerisena Sol i Serena-.

Un total de tretze vins han rebut una puntuació de 93 punts; 23 vins aconsegueixen 92 punts; 29 assoleixen una nota de 91 punts, i 34 reben una qualificació de 90 punts. De la resta de vins puntuats, la pràctica totalitat reben la qualificació de molt bons (entre 85 a 89 punts). En total, els tastadors de la guia han valorat 226 vins empordanesos, dels quals un 46% han obtingut l'excel·lent.

Els vins negres empordanesos, els més majoritaris a la denominació, acaparen la majoria d'excel·lents a la guia, amb el 49% del total. Els segueixen els vins blancs, amb un 32,6%; els dolços, amb un 14'4%, mentre que els rosats i escumosos, concentren el 2% i el 0,9%, respectivament.



Peralada, el celler amb més "excel·lents"

Un any més, el celler que aconsegueix més excel·lents és Perelada, amb quinze vins puntuats amb aquesta nota, seguit del celler Cooperatiu Espolla amb deu; Mas Llunes i Vinyes d'Olivardots amb nou; Vinyes dels Aspres amb vuit; Espelt amb set; Mas Oller amb sis; i Gerisena, Martí Fabra i Arché Pagès, amb cinc.

La Guia Peñín valora els vins de 26 cellers DO Empordà, 23 dels quals aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lent, pràcticament els mateixos resultats de l'edició 2020.



Més qualitat

Els cellers de la DO han anat millorant en els últims anys els seus vins i apostant per les varietats autòctones, que han permès elaborar productes singulars i "amb molta personalitat". Els seus vins s'han guanyat prestigi nacional i internacional i les xifres ho avalen: dels dos milions d'ampolles comercialitzades l'any 2006 als sis milions l'any 2019.