Mínims històrics en ordi i blat a les comarques gironines

Unió de Pagesos ha rebaixat les expectatives inicials de la campanya i preveu ara a una "mala" collita d'ordi i pèsol i a una collita "normal" de blat i colza. El sindicat estima que l'actual campanya de la collita de cereal i conreus herbacis d'hivern a Catalunya serà inferior a la prevista a la primavera, quan la pluviometria augurava una "bona" campanya. Amb les dades reals a la mà, però, el sindicat apunta que el comportament "ha estat asimètric al llarg del territori" però amb un denominador comú, "una mala collita generalitzada en ordi i pèsol i una collita que s'aproxima a la d'un any normal en blat i colza", excepte en les comarques gironines on tots aquests conreus "han patit una davallada important de collita".

Segons l'organització agrària, el motiu principal que explica la rebaixa de les expectatives de collita és l'excés de pluja a la primavera, un factor pel qual el conreu mediterrani del cereal no hi està adaptat, que va ocasionar greus problemes d'ajagut a la collita, una pitjor maduració del gra i, fins i tot, l'elevada humitat va fer que el gra germinés.

A banda, també s'hi suma la pèrdua de la producció a causa dels increments dels danys de senglar, de cabirols i de conills joves, ja que la caça es va prohibir durant el confinament i no es van poder matar, i, en conseqüència, es van anat menjant els conreus, causant més estralls dels ja habituals. També van afectar en la collita, les fortes pedregades patides entre juny i juliol, amb una afectació local molt desigual, segons assenyala el sindicat.

Davant d'aquest escenari, Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura que faci un seguiment acurat de les pèrdues, per adequar la fiscalitat de la pagesia cerealista que tributa pel sistema de mòduls a l'IRPF. Així mateix, reclama l'avançament dels ajuts directes de la PAC i que s'habilitin línies de préstecs bonificades per a aquells productors cerealistes que ho necessitin, atès que "la poca producció lligada a la caiguda del preu del cereal respecte de l'any passat sumat al fet d'haver de canviar el destí del gra, pot posar en risc la viabilitat econòmica de les explotacions més afectades".

Unió de Pagesos adverteix que, tot i la pèrdua real de rendiment, "el desajust entre rendiment real i rendiment assegurable existent provoca unes indemnitzacions tan baixes que, sovint, surt més a compte no reclamar el dany a Agroseguro per evitar increments en el preu de la pòlissa d'assegurances".



Mínims històrics en ordi i blat a les comarques gironines

A les comarques més cerealístiques de Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany), la collita d'ordi i blat ha caigut a mínims històrics amb pèrdues de producció del 70%, respecte de la mitjana. El sindicat remarca que s'han acabat complint els "pitjors pronòstics" i "molts camps s'han deixat sense recol·lectar, fins i tot, amb els discos passats". Una altra problemàtica ha estat el baix pes específic i el nivell de proteïna en blats, que "no es podran destinar al consum humà i s'hauran de comercialitzar per a pinso, amb la pèrdua de valor econòmic que això suposa".

A més, la producció de colza i nap també es reduirà entre un 30% i un 40% respecte a la mitjana de la zona. Caldrà veure, però, com evolucionen els conreus d'estiu (blat de moro, gira-sol i sorgo). En aquest sentit, el sindicat espera un increment de la superfície sembrada de gira-sol i sorgo, pel fet que les pluges de l'hivern i primavera no van permetre la sembra de cereal d'hivern quan tocava.

A les comarques de Lleida, la producció ha estat "molt irregular i amb problemes de malalties fúngiques tant en blat com en ordi". A la conca de Tremp, a les zones àrides, el cereal està obtenint uns "rendiments adequats, quedant-se més justos a les zones més humides". La majoria d'ordis arriben als nivells de proteïna mínim, i les colzes també estan tenint uns rendiments d'acord amb la mitjana de la zona, segons UP.

A la Segarra, al Segrià, a les Garrigues, a l'Urgell i a la Noguera el sindicat preveu que la producció de cereal serà "similar a la d'un any normal, però molt inferior a les perspectives inicials". "Les pluges han dificultat la recol·lecció del gra, problemes d'espiga dreta i d'ajagut, hi ha hagut una disminució del pes específic, major incidència de malalties i un gran nombre de municipis afectats per danys per pedregada que han causat fortes reduccions de collita", apunten.

La producció de pèsol a Lleida serà la d'un any "normal", malgrat els problemes amb l'herba i l'excés d'aigua. L'únic conreu herbaci d'hivern que ha fet una bona producció ha estat la colza. Al Pla d'Urgell, les pluges continuades i la temperatura moderada han provocat un increment de malalties fúngiques que els tractaments fitosanitaris no han pogut controlar, provocant unes pèrdues econòmiques, fruit de la pèrdua de producció i el sobrecost del control fitosanitari, que "poden sobrepassar el 30% del que seria habitual".

Pel que fa a la Catalunya central, la recol·lecció també està sent "molt irregular" però "seguint el patró general de pitjor producció d'ordi que de blat i, a més, amb problemes de pes específic". En colza, la producció és "bona" i, "normal" en pèsol, tot i els majors problemes amb l'herba.

A l'àrea metropolitana de Barcelona, Unió de Pagesos ha observat un "millor rendiment en blats que en ordis". En blat, la collita "s'aproximarà a la mitjana", però, en ordi "es quedarà per sota". A més, les pluges del juny han provocat que calgués realitzar tractaments herbicides per poder segar en condicions i haver de passar el gra per l'assecador, "incrementant així els costos de producció".

Finalment, a la zona cerealista de Tarragona i Terres de l'Ebre, Unió de Pagesos espera que s'arribi a uns "rendiments pròxims a la collita mitjana" de la zona en cereal i colza, malgrat la major incidència de malalties fúngiques, certa incidència de l'ajagut del cultiu en algunes parcel·les i un menor pes específic del gra. Per contra, la collita de pèsol ha quedat "molt minvada" per danys per malalties fúngiques.