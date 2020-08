Joan Company és nomenat president del Consell Català dels API

El Consell Català de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya té nou president: Joan Company. El també president del Col·legi d'API de Girona presidirà l'entitat que agrupa a tot el col·lectiu API a Catalunya i que fins ara encapçalava Gerard Duelo, també president del Consell General de COAPI d'Espanya, de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i del COAPI de Barcelona. El traspàs de responsabilitats s'ha dut a terme en un Consell Extraordinari i ha estat aprovat per unanimitat de tots els seus membres. Al 2022 es mantindrà la rotació en el càrrec, que passarà al president del COAPI de Tarragona.

Així doncs, després de gairebé dos anys al capdavant del Consell i pocs mesos abans del compliment del seu mandat, Duelo ha considerat oportú proposar l'avançament del traspàs donada l'alta dedicació que requereixen els càrrecs institucionals que té. Aquest traspàs de responsabilitats s'ajusta a l'acord pres en el seu dia pel mateix Consell Català, de reduir els terminis de quatre anys fixats estatutàriament a dos, donant d'aquesta manera major participació i dinamisme a la institució.

"Considero molt importat que la presidència del Consell Català tingui una representació plural que permeti arribar de la millor manera a tot el col·lectiu. Avui s'obre un nou període en el qual estaré totalment involucrat en un projecte liderat per un gran professional que estic segur que farà una gran feina gràcies al seu tarannà i el seu coneixement del sector", ha indicat Gerard Duelo. Per la seva banda, Joan Company, ha volgut agrair a Duelo el seu esforç i implicació durant el dos últims anys i ha subratllat "la importància de seguir sumant força a la marca API per empoderar i donar legitimitat als professionals qualificats que exerceixen la professió immobiliària mentre seguim protegint al consumidor donant-li garanties del nostre servei".



Joan Company

Llicenciat en Dret i Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries, Administrador de Finques i API col·legiat des del 1990, dirigeix Finques Company amb oficines a Llançà, Figueres, Roses i Girona, i lidera la xarxa CEIGRUP que agrupa una vintena d'oficines; va ser nomenat president del col·legi API de Girona el 2018. Dirigent amb un llarg recorregut com a representant d'entitats com el col·legi d'Administradors de Finques de Girona durant 7 anys i membre del Ple de la Cambra de Girona durant 13 anys, entre d'altres.



API Catalunya

El Consell Català dels Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària amb més de 70 anys de trajectòria, és l'òrgan representatiu i executiu dels quatre col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya. Representa a més de 1.700 agents de la propietat immobiliària en territori català. Com a institució, recolza els col·legis provincials que l'integren en la tasca de protegir els drets dels consumidors en matèria immobiliària i de defensa de la professió. Els agents col·legiats estan degudament inscrits en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, obligatori per a l'exercici de l'activitat immobiliària a Catalunya, i se sotmeten de manera voluntària a un codi de conducta i disciplina.