La patronal Foeg reclama un pla de rescat i allargar els ERTO per evitar "una pèrdua massiva" d'empreses i treballadors

La patronal gironina Foeg ha reclamat un pla de rescat amb "ajudes directes als sectors més afectats" per pal·liar la crisi de la covid-19. El seu president, Ernest Plana, creu que és "imprescindible" allargar també la vigència dels ERTO per evitar "una pèrdua massiva" d'empreses i treballadors. Per a la patronal, cal actuar "ràpid, de manera conjunta i contundent" perquè sinó, "l'impacte econòmic serà extremadament dur". Com ja va fer la Taula Gironina de Turisme (TGT), Plana també ha criticat les "declaracions contradictòries" al voltant de l'evolució de la covid-19, que creen "confusió i alarma" i que es tradueixen, de retruc, en descens de vendes al comerç i anul·lacions a hotels i allotjaments turístics.

"Cal actuar ràpid, de manera conjunta i contundent; sense una acció coordinada i eficient de les diferents administracions, l'impacte econòmic serà extremadament dur". Així de clar s'expressa el president de la Foeg, Ernest Plana, davant les conseqüències que el coronavirus té damunt l'economia. "La campanya d'estiu no està anant bé per a sectors fonamentals de la nostra demarcació, com el turístic i el comercial", admet Plana.

Per això, la patronal reclama un pla de rescat "amb ajudes directes als sectors més afectats". Sobretot, tenint en compte que l'estat espanyol es troba "a la cua de la UE en ajudes als sectors més tocats per la crisi de la covid-19". A més, la Foeg subratlla que, amb el panorama actual, és "imprescindible" poder allargar els ERTO de força major fins que no es recuperi l'activitat. "És l'única manera d'evitar una pèrdua massiva de llocs de treball i el tancament de petites i mitjanes empreses", assegura plana. Això sí, el president considera que es podrien introduir criteris de trams i progressivitat a l'hora d'estendre la vigència dels expedients.



"Confusió i alarma"

Com ja va fer el sector turístic, llançant un crit d'alerta davant els missatges que s'estaven enviant a mercats exteriors, la patronal Foeg també reclama als governs una comunicació molt "més acurada" de l'evolució de la pandèmia, que transmeti "confiança i credibilitat". "No es poden fer declaracions contradictòries que generen més confusió i alarma", afirma Ernest Plana.

En aquest sentit, el president de la Foeg diu que la patronal ha comprovat com hi ha "una relació directa" entre els missatges que rep la gent i "un descens important de vendes" a comerços i "anul·lacions" en allotjaments turístics.

"Pedagogia i transparència, tota. Entenem que és difícil, però els nostres governants també han de ser conscients que, en un moment tant sensible i complicat com l'actual, determinades proclames tenen un efecte destructiu immediat i, malauradament, tenim la sensació que no serveixen per conscienciar a qui van adreçades", lamenta Plana. "Més enllà de les nostres fronteres, s'han utilitzat determinades informacions per projectar una imatge poc ajustada amb la realitat i que tenen un efecte demolidor", diu el president de la Foeg.



Superàvit i romanents

D'altra banda, la patronal gironina també reclama que ajuntaments i diputacions puguin destinar els seus superàvits i romanents a polítiques socials i de reactivació econòmica. "Són la primera línia del front i tenen una capacitat de gestió molt més ràpida i directa", diu el president de la Foeg. A més, Plana també reclama que, en cap cas, les administracions augmentin la pressió fiscal, perquè això llastaria encara més l'economia.

La patronal reclama que les ajudes europees vagin dirigides a "incentivar la recuperació econòmica" i que se'n creïn d'específics per a les empreses "que pateixen de manera significativa les restriccions de la nova normalitat, que en molts casos comporta que es vegin abocades a reduir l'activitat dràsticament". Per últim, la Foeg reclama impulsar més campanyes a favor del comerç de proximitat i veu "molt positivament" iniciatives com la proposta de concertació dels agents econòmics i socials de Girona ciutat o la Taula de Reactivació Econòmica liderada per la Diputació. "Però si no s'actua ràpid, serà massa tard", conclou la patronal gironina.