Nissan no descarta una mediació del govern espanyol: «Que les administracions juguin el seu paper i ajudin»

La direcció de Nissan no ha descartat una mediació del govern espanyol si no hi ha acord entre empresa i treballadors el proper 4 d'agost. "Tots hem de considerar quin és l'interès final, que és arribar a un acord. Esperem doncs que les administracions juguin el seu paper i ajudin", ha assegurat en declaracions a TV3 Frank Torres, responsable d'operacions industrials a Nissan Ibérica i encarregat del tancament de les plantes. Torres s'ha mostrat a cedir per arribar a un pacte –abans d'aplicar l'ERO- però també ha insistit als sindicats a fer "concessions". "Hem de prendre decisions ara. Si no les prenem, no hi haurà producció a partir del gener del 2021 i no hi haurà cap opció de continuar produint", ha avisat el responsable de Nissan.

De fet, sobre el futur de la planta de la Zona Franca, Torres ha apuntat que tant el govern espanyol com la Generalitat han assegurat que ja hi ha potencials interessats. "El que demanen aquestes empreses és temps i pau social. Nosaltres el que diem és que estaríem disposats a produir fins al desembre del 2021 amb pau social", ha sentenciat el responsable d'operacions industrials de Nissan Motor Ibérica, que ahir ja va avisar també que si s'entra en la via judicial el procés de reindustrialització quedarà aturat "un any i mig". "Cal que tot es valori en el seu context adequat. Demanem als treballadors que recapacitin", va reclamar Torres després del trencament de les negociacions.