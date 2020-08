Una assemblea valorarà l'última proposta de Nissan

El comitè d'empresa de Nissan ha convocat una assemblea de treballadors a les 11 d'aquest matí a la planta de Montcada i Reixac (Barcelona) per explicar el procés negociador amb la companyia, a la qual ha qualificat de "xantatgista", la seva última proposta realitzada anit i l'estratègia que seguirà a partir d'ara.

La direcció de Nissan ha emès un comunicat aquesta matinada en què afirma que ha millorat la seva oferta d'indemnitzacions per als 2.525 treballadors afectats pel tancament de les plantes barcelonines, reconeix que la distància entre les postures és "insalvable" i ha advertit que la mantindrà fins dimarts que ve, 4 d'agost, però que si és rebutjada "l'empresa procedirà de conformitat amb la normativa vigent".

D'acceptar les seves condicions, la multinacional es compromet al manteniment de l'activitat industrial i garantir l'ocupació fins a 31 de desembre de 2021, sempre que es reiniciï la producció a finals d'agost, després de la parada tècnica d'estiu, en els tres centres productius.

La multinacional es compromet, així mateix, a crear una comissió juntament amb els representants dels treballadors per explorar "fórmules per gestionar l'excedent de personal motivat per les baixes càrregues de treball sense mesures traumàtiques, al llarg de l'exercici 2021".

En un comunicat remès a Efe, el comitè de Nissan assegura que en l'última reunió "la dinàmica ha estat idèntica" a les anteriors, amb una direcció "immobilista, rígida i sense caràcter negociador" i un comitè d'empresa "que sempre ha cregut que un acord era possible i ho ha intentat fins al final ".

En aquest sentit, explica que quan el rellotge marcava les 0.15 hores d'avui i mentre el comitè estava exposant les seves propostes "ha interromput a la reunió l'advocat de l'empresa, i ha comentat que, a l'haver passat les 0.00 hores, havia expirat el període de consultes".

"Amb aquesta afirmació l'empresa, en veu de Frank Torres, ha donat per finalitzada la reunió trencant la negociació", assegura el comitè, que considera que "amb aquesta actitud han acabat de demostrar que el seu guió ja estava escrit i que el seu objectiu final no era altre que el que s'ha produït, no sense abans llançar el seu últim xantatge ".

"A Nissan a xantatgista no la guanya ningú, i menys a Frank, i ens ha dit que deixa la seva última proposta sobre de la taula fins al 4 d'agost, per si volem recapacitar", informa el comitè, que adverteix que "la unitat ha estat i és el nostre major baluard i ha de seguir sent-ho, per això tots a l'assemblea de treballadors a el crit de #FuturoParaNissanYA ".