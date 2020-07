Els hotelers s'ofereixen a finançar tests dels turistes per evitar la quarantena

La Confederació Espanyola d'Hotels i Apartaments Turístics (CEHAT) ha demanat aquest dilluns a la Unió Europea que es posi les piles i es facin proves de coronavirus en origen i destí als viatgers, i s'ha ofert a finançar els testos dels turistes a la sortida dels seus establiments a Espanya. La CEHAT ha considerat una "galleda d'aigua freda" la mesura del Regne Unit de 15 dies de quarantena per als viatgers provinents d'Espanya. "Una sorpresa i una profunda decepció", ha afirmat el president de la patronal hotelera, Jorge Marichal, que tem que a partir d'aquesta 'quarantena britànica' els governs d'altres països adoptin solucions similars "de forma poc reflexionada i sense obeir a la situació real que tenim a Espanya".

"Hem de demanar que les decisions s'adoptin en base a criteris objectius d'evolució de la seguretat sanitària i exigir responsabilitats a mesures imprudents que poden ocasionar greus perjudicis a turisme i, especialment, als hotelers, que estem complint amb els protocols més exigents de tota Europa", ha reflexionat en veu alta Marichal a través d'un videocomunicat. Per últim, el president de la CEHAT ha agraït al govern espanyol que estigui treballant "intensament" per intentar revertir la situació al més aviat possible. "Esperem que la solució sigui qüestió d'hores o de dies", ha finalitzat Marichal.