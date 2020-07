La DO Empordà triomfa amb 14 medalles Gran Or al Giroví

El dilluns 20 de juliol es va celebrar la XXVena edició del Girovi, Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya. Es va inagurar amb les paraules de benvinguda d'Agustí Ensesa, creador del Concurs ara fa 25 anys, que va remarcar la importància de posar en valor els productes elaborats a Catalunya.

"El principal objectiu d'aquest concurs sempre ha estat promocionar els vins catalans, sigui de la denominació d'origen que sigui. Cada any em vist com aquest concurs, creat l'any 1995, ha anat creixent, tant en nombre de participants com de cellers concursants. Un orgull que ens motiva per seguir gaudint del Girovi any rere any", remarca Ensesa.

Aquesta fou una edició especial ja que havia sigut ajornada per l'estat d'alarma del mes de març. Tot i així, s'ha arribat al XXVè aniversari en unes circumstàncies sanitàries especials i on les incerteses que afronta el sector vitivinícola català varen ser contraposades a la qualitat del producte el·laborat i amb l'interés mostrat pels tastadors en poder participar en el tast i reconeixent aquesta qualitat de les diferents DO que és el millor missatge de cara al futur del món del vi a casa nostra.

Entre els vins premiats, destaquen el Manou 2019, de Celler Gritelles, el vi més puntuat de tot el concurs; Rubiòls 2016, de Rubió de Sóls; Mas Oller Mar 2019, de Mas Oller; Garoina 2019, de Oliveda S.A.; Maragda 2019, de Mas Llunes; Cara Nord Negre 2017, de Celler Cara Nord; Perelada Garnatxa Dolça 12 anys, de Perelada; i Núria Claverol Blanc de Noirs 2014, de Sumarroca; entre d'altres.

Podeu consultar tots els premiats aquí.

Es va dur a terme a l'Hotel Carlemany, de Girona, i a causa dels protocols de seguretat del Covid-19 es realitzà amb 65 tastadors (un terç dels tastadors habituals) per tenir aforament i distància individual garantida.

Com a novetat engany, cada taula de tastadors va tastar a cegues diferents varietats de vins, escumosos i vermuts. Totes les mostres eren el·laborades a Catalunya per les diferents DO.

La jornada va finalitzar amb la possibilitat per part de tots els tastadors de provar les mostres presentades.