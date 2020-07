La patronal gironina premia la salut, el turisme i el comerç pel seu servei amb la Covid

La patronal gironina FOEG ha decidit premiar a l'Associació d'Entitats de Salut de les comarques gironines; a l'AGFE (Associació Gironina de Farmàcies); al turisme gironí representat per: Associació de Càmpings, Turisme Rural Girona, Associació Turística d'Apartaments (ATA) i Federació d'Hostaleria de les comarques gironines; i al sector comercial, representat per la Federació de Comerç de les comarques gironines, pel seu gran servei i lluita davant la pandèmia de la Covid-19.

L'entrega dels premis s'ha previst per al 23 de juliol, a les 18:30 h, en un acte que es durà a terme a l'Hotel Terraza de Roses, organitzat conjuntament amb la Diputació de Girona, i que comptarà amb la participació del president de la Diputació, Miquel Noguer; i del president de la FOEG, Ernest Plana, a més dels responsables dels sectors i associacions reconegudes.

Aquest any la FOEG vol reconèixer als sectors que més estant patint durant la pandèmia: uns, per estar al peu del canó ajudant als malalts i jugant-s'hi la pròpia salut; i el turisme i comerç, per les conseqüències econòmiques que els afecten de ple. "Són sectors estratègics i imprescindibles, molt afectats pel context actual i que precisen de la màxima atenció i suport polític", manifesta la Patronal.