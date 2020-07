Hisenda autoritzarà els ajuntaments a gastar 5.000 MEUR del seu superàvit

El ministeri d'Hisenda permetrà als ajuntaments gastar 5.000 milions d'euros del superàvit que tenen acumulat perquè ho inverteixin en política de cures, mobilitat, desenvolupament sostenible i cultura. Fonts del govern espanyol expliquen que Hisenda ha enviat aquesta proposta a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). La inversió s'haurà de fer entre el 2020 i el 2021 i no computarà a efectes del càlcul de la regla de la despesa. L'acord contempla que les entitats locals constitueixin voluntàriament un préstec a favor de l'Administració General de l'Estat pel total dels seus romanents de tresoreria. Hisenda realitzarà un ingrés no financer que en dos anys, com a mínim, representarà el 35% dels fons aportats.

Això arribaria fins als 5.000 MEUR, tot i que el superàvit acumulat és superior a aquesta xifra -14.000 MEUR-. El 2020 Hisenda transferiria 2.000 MEUR i el 2021, 3.000 MEUR. Les fonts del govern espanyol apunten que la mateixa FEMP admet que els ajuntaments no tenen capacitat d'executar els 5.000 MEUR en un sol any. L'import restant del préstec es tornaria als ajuntaments en un termini de 10 anys.

Les mateixes fonts recorden que alguns alcaldes volen disposar lliurement dels seus remanent per poder-ho gastar quan i com vulguin però afirmen que es tracta d'una opció irreal que generaria una despesa per a les entitats locals que no estaria sostinguda per un ingrés equivalent.

Això faria que incomplissin la llei d'estabilitat pressupostària, apunten. Per això, Hisenda proposa generar un ingrés financer per als alcaldes que els permeti incrementar les seves partides pressupostàries. A banda, Hisenda proposa aprovar un fons de 275 MEUR per compensar el dèficit dels serveis de transport de competència municipal durant l'estat d'alarma.