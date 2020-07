Temps d'incertesa per als empresaris de l'Alt Empordà

Tot i deixar enrere el confinament i l'estat d'alarma, la incertesa continua com una de les principals amenaces del teixit econòmic i empresarial. En un escenari sense precedents, la delegació altempordanesa del BNI, Bussines Networking International, sembla haver aguantat l'envit inicial de la pandèmia gràcies al treball en equip, un dels pilars fonamentals de la filosofia que regeix aquesta xarxa global d'empresaris. I és que el BNI GIR FUTUR, terminologia oficial del grup de l'Alt Empordà, ha crescut fins a comptar amb gairebé una trentena de professionals de la comarca, aconseguint consolidar i posicionar la seva activitat al territori.

Fundada l'any 1985, BNI és una organització mundial de xarxes i referències empresarials amb gairebé nou mil delegacions i més de dos-cents cinquanta mil professionals a tot el món. Després de la fundació d'un grup a Lloret de Mar i dos més a Girona, un nucli d'empresàries i empresaris van materialitzar el nucli altempordanès el gener del 2018, acumulant una trajectòria ascendent fins al dia d'avui. «Es tracta d'ajudar empresaris com tu i al revés. Sempre hi he cregut i sabem que podem confiar entre nosaltres», explica Mercè Oriol, directora-consultora del grup altempordanès. L'arquitecta va formar part del nucli fundador a la comarca, un procés que ha anat de la mà amb el seu creixement professional i personal. «El meu despatx s'ha engrandit respecte a quan vaig començar jo sola. Guanyes visibilitat i tens accés a molts contactes que no són fàcils de trobar. També el grup m'ha permès créixer molt a títol personal», afegeix.

En aquesta mateixa línia, coincideix l'empresària Carme Cernicharo, directora executiva del BNI Catalunya Nord-est, que aglutina els grups de Girona, el Maresme i el Vallès Oriental. «La meva empresa és tècnica, no té un perfil comercial. BNI em va permetre tenir aquest vessant i els meus companys de grup són el meu departament comercial», valora Cernicharo. I és que la filosofia que impulsa el grup a escala mundial és coneguda com a Givers Gaines, i es basa en l'ajuda entre empresaris i la consegüent creació d'oportunitats de negoci. «Busquem un sistema de sinergies entre empreses per promocionar l'economia col·laborativa. És la unió de forces de diferents empresaris per ajudar-se mútuament i fer créixer les seves empreses. El BNI seria l'eina de màrqueting per referències que fem servir», valora Cernichao sobre una metodologia que es basa a cultivar relacions personals per recollir transaccions professionals.



Front comú contra la crisi

Una de les eines principals del BNI són les reunions setmanals per impulsar la relació i les sinergies entre els membres. Cada dimecres, a dos quarts de set del matí, a Torremirona, se celebrava la reunió presencial. Arran del confinament i l'estat d'alarma, la trobada va emigrar a una plataforma digital on el grup continua generant oportunitats de negoci setmana rere setmana. «Hem crescut en aquest temps i hem seguit amb les reunions periòdiques. Vivim moments d'incertesa, volem fer pinya i tothom té ganes de tirar endavant», comenta Oriol sobre la determinació del grup en aquests moments, una delegació «consolidada», segons afirma paral·lelament Cernicharo. «És un grup amb moltes ganes, inquietuds i es vol posicionar en la zona. Compta amb professionals reconeguts i un nivell de facturació potent. Es troben en ple creixement i anar a Torremirona els ha permès remarcar que no són el grup de Figueres, sinó de l'Alt Empordà», explica la directora executiva de la regió. El marge de creixement és significativament optimista, ja que la finalitat a llarg termini podria comptar amb una capacitat de gairebé el doble de socis, abastant més de seixanta professionals de diferents sectors, i una facturació global d'entre tres i quatre milions d'euros.

Més enllà dels números o les oportunitats, el BNI manté l'ajuda i la col·laboració com a valors fonamentals, sembrant, a través del networking, una eina indispensable davant la nova crisi per no lluitar en solitari i seguir creixent individualment dins el col·lectiu.