GM FOOD impulsa la seva àrea de retail i suma 45 nous supermercats franquiciats

GM FOOD, companyia referent en el sector de la distribució alimentària, continua implementant el seu pla de creixement per a l'àrea de retail amb l'obertura de 45 supermercats franquiciats durant el primer semestre del l'any. 14 d'aquests nous establiments estan situats a Catalunya: 10 Proxim (7 a Barcelona, 2 a Girona i 1 a Lleida), i 4 SUMA (2 a Barcelona i 1 a Girona i Tarragona).

Els nous centres, 27 SUMA i 18 Proxim estan repartits en 11 comunitats autònomes: 11 a Andalusia, 2 a l'Aragó, 3 a Balears, 6 a la Comunitat Valenciana, 1 a Canàries, 14 a Catalunya, 2 a Castella-La Manxa, 3 a Castella i Lleó, 1 a Galícia, 1 a Madrid i 1 a Navarra.

Els nous establiments, que es caracteritzen per la seva aposta per les seccions de frescos i una millora de la senyalística i els lineals per facilitar l'experiència de compra als clients, ofereixen un ampli assortiment de referències entre les que es troben més de 1.600 corresponents a les marques pròpies Gourmet, Mical, Micaderm, GM Wines i Mic&Friends.

En un moment en què els hàbits del client es dirigeixen cap a l'establiment de proximitat i a una compra de productes més saludables i "ready to eat", GM FOOD ha actualitzat el seu model de franquícia tant en imatge com en concepte. La companyia porta temps impulsant una fórmula flexible per oferir una franquícia que s'adapta a les necessitats de cada zona segons criteris de competència, necessitats dels clients finals i especialització.

Amb les noves obertures l'empresa suma més de 700 establiments franquiciats amb les ensenyes SUMA, Proxim i Spar, als quals cal afegir uns 1.800 detallistes independents.



General Markets Food Iberica

GM Food Iberica, amb una facturació de 1.161 milions d'euros i una plantilla de 2.500 empleats, és una empresa internacional propietat del conglomerat Bright Food amb capital 100% xinès. La companyia té 6 seus a tot Espanya i és referent en el mercat de Horeca espanyol amb la seva ensenya de cash&carry Gros Mercat, amb 71 centres, i la divisió de Food Service.