La consellera d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón visitarà demà Roses i Vilajuïga

Demà, divendres 10 de juliol de 2020, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, visitarà els municipis de la demarcació de Girona, Roses i Olot.

La consellera començarà la visita institucional a la comarca de l'Alt Empordà. A les 8.30 hores, estarà a Roses, on visitarà l'Institut Cap Norfeu (C/ de Ponent, 15), una de les seus de la comarca que acull enguany les proves d'accés a la universitat (PAU). La consellera acompanyada de l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, i el director dels serveis territorials del Departament a Girona, Josep Polanco, visitarà aquest institut de secúndaria que, enguany, s'ha habilitat com a seu de la Pau 2020. En acabar, al voltant de les 09.00 hores, la consellera Chacón atendrà els mitjans de comunicació.

A continuació, la consellera es desplaçarà al Càmping Salatà, on mantindrà una reunió de treball amb representants del sector turístic de la Costa Brava nord. Posteriorment, la consellera estarà a Vilajuïga, per visitar les instal·lacions i el museu de l'empresa Aigües Minerals de Vilajuïga. L'acompanyaran en la visita l'alcalde de Vilajuïga, Xavier Llorente, el president de la companyia Víctor Grífols, el conseller delegat, Raimon Grifols, i el director general de l'empresa, Joan Fornòs.

A continuació, la consellera es desplaçarà a la Garrotxa, on participarà, a l'Ajuntament de l'Olot (Passeig Ramon Guillamet, 109. Saló de Sessions) en la presentació del projecte NOEL OLOT. A les 13.30 hores, els mitjans gràfics podran prendre imatges de la presentació que comptarà amb la participació de l'alcalde d'Olot, Josep Berga, el director general Noel Alimentaria, Joan Boix, i el projectteam de Noel Alimentària, Jordi Vayreda. A les 13.45 hores, s'atendrà els mitjans de comunicació.

Un cop finalitzada la presentació, Chacón mantindrà un dinar de treball amb representants de l'Associació Turisme Garrotxa. Ja a la tarda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, visitarà acompanyada de la xef i propietària de l'establiment, Fina Puigdevall, i el també propietari, Manel Puigvert, el restaurant Les Cols. En aquest mateix espai, la consellera mantindrà un reunió de treball amb representants del Campus Garrotxa i empresaris de la zona.