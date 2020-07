Asetrans combat l'intrusisme en el transport marcant els camions i autobusos amb adhesius distintius

El sector del transport per carretera de viatgers i de mercaderies de les comarques gironines, agrupat majoritàriament en l'Associació de Transports de Girona Asetrans amb un total de 450 empreses i 3.000 vehicles, està marcant els seus camions i autobusos amb 6.000 adhesius identificatius per reivindicar la "seguretat, professionalitat i confiança" enfront a empreses que compten amb personal no qualificat. L'associació recomana que es treballi amb empreses consolidades que comptin amb una bona gestió al darrere. Tot i que durant els primers mesos de covid-19 han patit una davallada en el transport de mercaderies i de viatgers defensen que són "imprescindibles" com a sector essencial.

El director de l'associació, Jordi Esparraguera, explica que la mesura de marcar els vehicles amb adhesius suposa "més seguretat per al client final i per a l'administració" perquè saben que darrere la marca Asetrans hi ha una associació "consolidada i fiable".

Un dels motius que ha empès Asetrans a portar a terme aquesta acció és l'intrusisme que pateixen, sobretot en el transport de mercaderies. "En època de crisis es fa més palès i nosaltres recomanem que la gent treballi amb empreses consolidades, ben gestionades i que s'assegurin una legalitat", apunta Esparraguers.

El sector també lamenta des de fa temps que anar a buscar costos més baixos a països com els de l'Est d'Europa genera "competència deslleial i precaritza el sector". "Ho hem denunciat i demanem solucions; el 45% del cost d'una empresa és el personal, el factor humà és un dels principals actius, el transport no es mou sense persones, que són qui aporten valor i donen la cara pel nostre client", exposa el director d'Asetrans.

Aquests distintius de la marca Asetrans signifiquen "eficàcia, seguretat, confiança i servei a la societat". Esparraguera explica que també han portat a terme aquesta iniciativa per remarcar el paper del transport, ja que "si s'aturés, s'aturaria tot". "És una activitat essencial i l'economia i la societat confien en la nostra professionalitat. Per aquest motiu, a banda de ser el nostre negoci és també la nostra responsabilitat", apunta el director.

Segons Esparraguera, durant la crisi sanitària s'ha demostrat que són imprescindibles, ja que van ser un dels pocs sectors a qui es va permetre continuar amb l'activitat. "Sense els proveïments alimentaris, mèdics, sanitaris, farmacèutics o agropecuaris que el transport va garantir, el confinament i l'atenció sanitària per combatre la malaltia haguessin estat impossibles", conclou.

Durant el pic de la pandèmia van patir una davallada important dels seus serveis i actualment el transport de mercaderies ha recuperat el 75% de la seva activitat i el de viatgers el 50%. Segons l'associació, han incorporat protocols nous i estrictes i mesures de seguretat sanitària exigents alhora que han continuat apostant per guanyar eficiència i implantar una mobilitzat més respectuosa al medi ambient.