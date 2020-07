Laimo impulsa el major projecte de plataforma logística al Vallès Oriental

El grup Laimo lidera la construcció de la plataforma logística en projecció a la comarca barcelonina del Vallès Oriental. 'Z Logistic Park' consta de dues naus, una de 14.500 m2 i una altra de 13.150 m2, i està situada al polígon industrial 'Z' de Parets de Vallès, una de les zones considerades prime en el mercat logístic de la primera corona de Barcelona.

Les naus permetran una ocupació flexible per part dels usuaris -poden albergar des d'un fins sis llogaters- i constituiran un espai d'"última milla" per al sector de l'e-commerce. Les obres es desenvoluparan mitjançant la certificació Breeam Very Good i gaudiran dels més alts estàndards d'eficiència energètica i sostenibilitat. Comptarà, a més, amb una distribució equilibrada de zones enjardinades i oficines.

El projecte de Laimo és l'únic d'aquestes característiques en una zona caracteritzada per una baixa disponibilitat -inferior a el 2%- i es localitza en un enclavament, al costat de l'AP7 i la C-17, en què tenen també seu farmacèutiques com Grifols i Novartis, empreses d'alimentació com Danone o Idilia Foods o empreses de el sector tèxtil com la firma de moda Mango. La plataforma logística comptarà, per tant, amb facilitat d'accés als principals nuclis de connexió amb Barcelona i als centres urbans de Parets del Vallès i Montmeló.



Comercialització en exclusiva

Laimo ha encarregat la comercialització en exclusiva del projecte a Savills Aguirre Newman, una consultora que s'encarregarà així mateix de la redacció del projecte, la gestió de les llicències i la direcció de les obres del complex logístic.

De l'envergadura d'aquest projecte dóna compte el fet que, segons dades de Savills Aguirre Newman, el conjunt del mercat logístic de Catalunya va registrar en el primer trimestre del 2020 un nivell de contractació de 108.000 metres quadrats i va formalitzar 20 contractes de lloguer de superfície logística.