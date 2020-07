Toyota Noumovil lliura deu unitats del Corolla Electric Hybrid a l'empresa Gosbi

Toyota Noumovil, Concessionari Oficial Toyota a Figueres, ha fet entrega d'una flota de deu unitats del model Corolla Electric Hybrid a Gosbi Petfood, empresa líder i referent en el camp de la nutrició animal.

Els deu nous Corolla Electric Hybrid permetran als empleats de Gosbi Pet food SA desplaçar-se d'una forma molt més eficient i respectuosa amb el medi ambient gràcies a les característiques de la tecnologia Toyota Electric Hybrid, que es distingeix pel plaer de conducció, eficiència, suavitat i baix nivell sonor, segons la marca.

«La nova flota Toyota Electric Hybrid de la companyia, ubicada a Santa Llogaia d'Àlguema, es convertirà en l'eina de treball perfecta per a les seves necessitats. El Toyota Corolla Electric Hybrid sobresurt pel seu disseny, equipament, comportament, comoditat i eficiència, convertint-se en el perfecte aliat en el dia a dia», segons detalla el concessionari.

La modalitat d'adquisició d'aquesta nova flota d'automòbils per part de Gosbi ha estat rènting amb Kinto One, duent-se a terme en el Concessionari Oficial Toyota Noumovil, situat a la carretera de Roses 49, de Figueres.



L'empresa d'alimentació i cura d'animals Gosbi va inaugurar la seva nova seu a Santa Llogaia d'Àlguema el mes de desembre passat. Les noves instal·lacions, de 9.000 m2, tenen una capacitat per a 10.000 palets i responen a les necessitats productives de l'empresa, que acumula diversos anys de creixement.

Gosbi exporta actualment a 25 països de tot el món i està entrant a nous mercats, com Llatinoamèrica. La nova seu ha estat dissenyada pensant en l'eficiència de processos i l'eficiència energètica, tal com aporta la nova flota de vehicles híbrids de Toyota. Per aquest motiu, està dotada de plaques fotovoltaiques que cobreixen el consum energètic durant el dia i s'està treballant perquè també es puguin cobrir amb aquesta font d'energia les necessitats durant la nit.

A més, Gosbi va dissenyar un software propi per fer més eficient la gestió de l'estoc. Actualment, Gosbi compta amb prop de 200 referències. Gosbi ha volgut mantenir la seva seu a l'Alt Empordà, on es va establir des de la seva fundació l'any 2003. També col·labora amb projectes i associacions de la zona, com per exemple la Fundació Altem.