El preu del lloguer cau un 4,2% a la demarcació de Girona

El preu de l'habitatge a Catalunya ha caigut un 3,5% en el segon trimestre, segons l'Informe d'Habitatge de l'empresa de consultoria i valoració Gesvalt. La baixada detectada a Catalunya és la tercera més pronunciada d'una comunitat autònoma a l'Estat, per darrere de Múrcia i Galícia, amb caigudes d'un 6,6% i un 4,4%, respectivament.

Per demarcacions, la més afectada de Catalunya ha estat Lleida, amb una davallada del 8,1% fins a situar el preu final en 830 euros per metre quadrat. A Tarragona, el preu de l'habitatge ha caigut un 5,5%, fins a 1.160 euros el metre quadrat. Girona i Barcelona també han experimentat descensos, d'un 3,4% i un 2,9% i amb un preu final de 1.445 euros i 1.877 euros per metre quadrat, respectivament.

El preu del lloguer a Catalunya ha caigut un 0,9% i ha situat el seu valor en 14,1 euros per metre quadrat. En aquest cas, Girona ha patit la major davallada, d'un 4,2%, fins a 9,3 euros per metre quadrat al mes, seguida de Lleida, amb una caiguda del 2,2% i un preu de 6,8 euros per metre quadrat. Barcelona ha experimentat un increment del 0,2%, fins a 17 euros per metre quadrat, mentre que a Tarragona el preu de l'habitatge de lloguer ha augmentat un 4,1%, fins a 7,5 euros per metre quadrat al mes.

La davallada de preus a Catalunya respon a una tendència generalitzada a l'Estat per l'impacte de la crisi del coronavirus en el sector. Les comunitats amb una davallada més acusada han estat Múrcia i Galícia, amb descensos del 6,6% i el 4,4%, respectivament. Les comunitats que han mantingut el preu més estable han estat Aragó i les Illes Canàries, amb una caiguda del 0,9% en ambdós casos. En el lloguer, també s'ha produït una davallada generalitzada a l'Estat.

Pel que fa a l'activitat promotora, Gesvalt preveu una caiguda del nombre de certificacions i visats durant el segon i tercer trimestre de l'any per la paralització total de l'activitat durant les setmanes de l'estat d'alarma i la reducció de l'activitat en tots els sectors econòmics.