La CE preveu que el consum de vi caigui un 7% aquest any per la covid-19 i que les exportacions disminueixin en un 6% ACN

La pandèmia de la covid-19 fa caure el consum de vi un 7% aquest any, mentre que les exportacions també disminueixen en un 6%. Segons un informe de la Comissió Europea sobre les previsions per a aquest any en agricultura i ramaderia, els "canvis en les pautes de consum" per la pandèmia afecten especialment el consum de vi. Pel que fa a les exportacions, les destinades a la Xina han caigut un 18% entre el gener i l'abril respecte a l'any passat, mentre que les exportacions als EUA han disminuït en un 3%. En canvi, les exportacions al Canadà han augmentat un 7%.

En el cas dels cereals, l'informe preveu que la producció caigui un 2,7% aquest any i que el consum es mantingui estable. En canvi, les exportacions enfonsen un 21% aquest any.

Pel que fa a l'oli d'oliva, la producció continua sent inferior en relació amb els últims cinc anys. Malgrat s'havien vist "senyals positius" per a l'estabilització dels preus, l'informe de la Comissió constata que ha tornat a caure. Les exportacions, però, continuen augmentant aquest any en un 10%.

En el cas de la carn, l'informe preveu que el consum caigui un 2,5% aquest any per la reducció de la demanda durant el confinament.

Segons l'informe de la Comissió Europea, la covid-19 ha demostrat que la cadena de subministrament d'aliments de la Unió Europea és "resilient" en no haver hagut escassetat d'aliments.