Àngels Chacón: "La crisi del coronavirus ha multiplicat la necessitat d'acompanyament a les pimes"

El president de PIMEC, Josep González, ha lamentat avui que la indústria és un dels sectors més afectats i ha alertat que "la seva recuperació és important també pels llocs de treball directes i indirectes que representa". Al llarg d'una trobada digital de preguntes d'empresaris del sector industrial associats a la patronal a la consellera d'Empresa i Coneixement, González ha afegit que "caldrà gestionar els rebrots amb intel·ligència i rapidesa perquè no afecti de nou la nostra economia en general". En aquest sentit, ha defensat la continuïtat de mesures com la moratòria del pagament d'impostos i ha proposat "plans de reactivació per a molts sectors, però sobretot per la indústria, que a l'any 2000 suposava un 18% del PIB i el 2019 va baixar al 16%".

En la seva intervenció, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha alertat avui que, "sense ajuts directes al teixit productiu, la crisi social serà inabordable". A més, ha explicat les fases de la crisi econòmica del coronavirus: "En primer lloc vam patir una crisi d'oferta pel tancament de la Xina, després una segona crisi d'oferta derivada del confinament i ara estem en una crisi de demanda que vindrà seguida d'una segona, que caldrà combatre amb la màxima celeritat possible".

"No estem en situació de normalitat per la reactivació de l'activitat empresarial, la crisi econòmica continua i el teixit productiu s'ha d'adaptar als nous requeriments del mercat després de la pandèmia", ha destacat en relació al fet que la pandèmia ens deixa l'acceleració de tendències basades en "el creixement del coneixement, la digitalització i l'adopció de tecnologies exponencials, la transició energètica, valorar la proximitat i una alineació innegociable amb els ODS de l'Agenda 2030".

D'altra banda, Chacón ha posat de manifest que "hem de ser conscients que les decisions que prenguem ara ens marcaran on serem d'aquí a cinc anys". Per això, creu que "si no encertem on dirigim ara els recursos públics estarem desaprofitant oportunitats", tot defensant una economia innovadora, sostenible, integradora i oberta al món, així com l'impuls d'accions com, per exemple, "mesures d'atracció d'inversions per seguir sent un territori industrial i, de rebot, de serveis". En resposta a una pregunta sobre si la Generalitat apujaria impostos per fer front a l'augment de la despesa com a conseqüència, la consellera s'ha mostrat contrària.