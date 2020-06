Mercadona preveu invertir 140 milions d'euros aquest any a Catalunya

L'empresa de supermercats Mercadona preveu invertir 140 milions d'euros a Catalunya aquest any, segons ha informat en un comunicat. Els diners es destinaran, principalment en l'obertura de sis noves botigues, de les quals cinc són nous supermercats que reemplacen d'altres que ja existien per adaptar-los a un nou model transformat.

A més, l'empresa preveu adaptar 21 nous centres al seu nou model de botiga "eficient" per millorar l'experiència del client, obrir 44 noves seccions de plats preparats per emportar, impulsar el projecte de frescos per oferir més assortiment local i millorar les instal·lacions dels dos blocs logístics a Sant Sadurní d'Anoia i Abrera.

"Reactivar l'economia de les zones on Mercadona és present a Catalunya, a través de fets, com reflecteix el pla inversor anunciat, és la nostra responsabilitat com a empresa i una aposta decidida pel desenvolupament econòmic i social", ha afirmat el director de Relacions Externes a Catalunya, Bernat Morales.

Mercadona té 13.580 treballadors a Catalunya i en els darrers tres anys ha invertit 475,3 milions d'euros en el creixement i modernització de la seva xarxa de botigues. A més, també ha invertit en la millora de les plataformes logístiques per abastir no només les botigues, sinó també la compra online. A la Zona Franca, Mercadona té un magatzem dedicat exclusivament a gestionar les comandes online.