L'app de Telpark facilita el pagament de la zona blava d'Empuriabrava i Castelló

La zona blava d'aparcament regulat d'Empuriabrava torna a estar activa des del 15 de juny passat. Com en anteriors temporades, l'ús de l'app Telpark fa més còmode i més segur el procés de pagament des del palmell de la mà i, a més, aquest any és més barat. D'aquesta manera, i més ara amb els condicionants preventius derivats de la pandèmia, no cal tocar res, ni tiquets, ni el parquímetre, ni monedes, gràcies a la tecnologia.

Fent servir l'aplicació Telpark, els usuaris podran obtenir a partir d'aquesta setmana (previsiblement abans de Sant Joan), un 25% descompte en el cost del seu estacionament. L'empresa concessionària Dornier recorda que, a més, es pot aparcar durant tot el dia per només 5 euros o tota una setmana, per només 25 euros (per a llogaters de temporada).

Telpark és l'app líder de mobilitat amb més d'1.850.000 milions d'usuaris, és l'única que permet utilitzar un pàrquing a la zona blava i, a més, carregar vehicles elèctrics.



Grup líder

Dornier és una empresa que pertany al Grup Empark, empresa líder en el sector amb més de 500.000 places, present en 145 ciutats i amb 60 anys d'experiència en mobilitat.

A l'Alt Empordà, a més de gestionar la zona blava d'Empuriabrava, Empark també té en actiu dos importants aparcaments a Figueres, en el passeig Nou i a tocar l'Hospital comarcal. A Catalunya, gestiona 33 aparcaments i 8 zones blaves.



«Procurem posar les coses fàcils als usuaris del nostre servei»

Carolina Verdugo, directora de la zona de Catalunya i Andor­ra d'Empark, explica que pagar l'aparcament regulat amb Telpark «és la manera més àgil i segura per als usuaris, sobretot ara que cal ser estrictes amb les mesures higièniques. En el cas d'Empuriabrava, poden deixar el vehicle estacionat sabent que en tot moment poden controlar el servei a distància tant si estan a la platja, com en un restaurant, fent compres o treballant. A més, oferim una tarifa més barata per afrontar la crisi post-Covid i que tothom pugui acostar-se a primera línia de mar amb preus molt assequibles i importants descomptes fent servir l'aplicatiu Telpark». «Procurem posar les coses fàcils als usuaris del nostre servei», afegeix.



DORNIER (GRUP EMPARK)

web: www.empark.com

web: www.telpark.com