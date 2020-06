Un 60% de les agències de viatges tancarà i la facturació caurà un 70%, segons ACAVE

L'aturada del turisme ha afectat especialment a les agències de viatges. Un 5% d'aquestes empreses ha tancat per l'impacte de la pandèmia, una xifra que es podria elevar al 60% en cas que no s'allarguessin els ERTO, segons ha advertit l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE).

El president de l'entitat, Martí Sarrate, preveu un descens de la facturació del 70% el 2020 i una recuperació per al 2022. De cara a aquest estiu, l'associació espera un 85% de turistes estatals mentre que el 15% restant seran visitants estrangers, sobretot de proximitat. El turisme rural creixerà prop d'un 23% per la "tranquil·litat i seguretat" mentre que les grans ciutats com Barcelona i Madrid "patiran molt".