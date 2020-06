Un estudi indica que un 68,9% dels alcaldes creuen que les finances municipals empitjoraran després del coronavirus

Un 68,9% dels alcaldes catalans creuen que els pressupostos municipals empitjoraran bastant o molt per culpa del coronavirus. Així ho indica un estudi elaborat per la consultoria gironina Neòpolis que ha enquestat 181 alcaldes de forma telemàtica per saber l'estat del consistori després de la pandèmia. L'estudi també apunta que un 70% dels alcaldes creu que les polítiques socials son molt prioritàries per minimitzar els efectes de la crisi sanitària. De fet, l'àmplia majoria de batlles enquestats creu que la cobertura de necessitats bàsiques serà més rellevant que abans de la pandèmia. Per altra banda, vuit de cada deu alcaldes catalans apunten a les polítiques de sostenibilitat ambiental com una de les vies per sortir de la crisi.

Les finances municipals dels ajuntaments catalans podrien empitjorar després de la crisi originada pel coronavirus. Així ho creuen un 68,91% dels alcaldes en un estudi elaborat per Neòpolis per conèixer la situació dels consistoris després de la pandèmia. Només un 30% dels 181 alcaldes enquestats creuen que la situació econòmica es mantindrà igual que abans del coronavirus.

Per altra banda, els ajuntaments també creuen que cal apostar per les polítiques socials. De fet, un 70% dels alcaldes han indicat que són accions molt prioritàries per tal de minimitzar les conseqüències de la crisi generada pel coronavirus. A més, 9 de cada 10 ajuntaments creu que la cobertura de necessitats bàsiques serà més rellevant que abans de la pandèmia.

Un aspecte que també és important per a gran part dels consistoris són les polítiques preventives d'inclusió i cohesió social. Un 45% dels alcaldes volen apostar per aquest tipus d'accions. Per contra, les polítiques d'igualtat de gènere passaran a un segon pla durant la crisi, ja que un de cada quatre ajuntaments les veu com a "ni molt ni poc prioritàries". Per davant passaran projectes educatius i culturals, que els alcaldes veuen amb més bons ulls.

La sortida de la crisi econòmica, però, passa per ajudar al petit comerç per a l'àmplia majoria de batlles que han participat en l'estudi elaborat per Neòpolis. Un 83,2% dels ajuntaments ho veuen com a prioritari. Tan sols hi ha un 3,95% dels alcaldes que veu un pas poc prioritari reflotar el comerç local per recuperar-se de la crisi econòmica generada per la pandèmia.

Les polítiques verdes, una sortida

La sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic serà un dels elements clau per a superar la patacada econòmica. Concretament, vuit de cada deu alcaldes catalans considera bastant o molt prioritari tirar endavant polítiques verdes per superar la situació generada per l'emergència sanitària. De fet, un 50% dels alcaldes han respost que és molt prioritari aquest tipus d'accions.

Per altra banda, la majoria d'alcaldes preveu mantenir o engegar processos participatius, una tendència a l'alça. La principal aposta dels representants municipals és celebrar pressupostos participatius per tal que la ciutadania decideixi de forma directa algunes de les inversions que ha de fer el consistori.

L'estudi ha estat elaborat per la consultoria política gironina Neòpolis. Es tracta de l'onzena edició del Neobaròmetre que han realitzat a través d'un qüestionari telemàtic a 181 alcaldes d'arreu de Catalunya. Amb l'objectiu que la mostra fos representativa, s'han escollit alcaldes amb un volum diferent d'habitants que coincideixi amb la proporcionalitat dels 947 alcaldes que hi ha a Catalunya.