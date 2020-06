Àngels Chacón, consellera d'Empresa: "cal tramitar amb urgència la llei de facilitació de l'activitat econòmica"

La Consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, ha assenyalat aquest divendres que cal tramitar "amb urgència" la llei de facilitació de l'activitat econòmica, una normativa que pretén impulsar l'activitat econòmica del país d'acord amb una sèrie de criteris per agilitar la relació entre les administracions catalanes, les empreses i els emprenedors. Durant un acte telemàtic on han participat prop de 200 assistents –la majoria alcaldes i representants de diversos sectors econòmics- Chacón ha comentat que tramitar la llei "és ara més necessari que mai". Segons les previsions de la Generalitat de Catalunya, la futura llei beneficiarà a més de mig milió d'empreses i suposarà un estalvi anual de 38 MEUR.

Per la consellera, "aquesta normativa posa al centre de les necessitats d'empreses i autònoms, fent-los la vida més fàcil". "El projecte ens permet dissenyar una autopista administrativa per a projectes d'inversió estratègics", ha dit, amb l'objectiu de "consolidar el posicionament de Catalunya com a millor regió inversora del sud d'Europa". Alhora, Chacón ha assegurat que es tracta d'una regulació "sense precedents" en l'àmbit europeu basat en el principi 'Only Once', pel qual les empreses només ha d'aportar les seves dades a l'administració una sola vegada.

El text també preveu introduir mesures per reduir càrregues burocràtiques, minimitzar la intervenció de l'administració, oferir serveis proactius a l'empresa i establir un nou model de relació entre companyies i òrgans reguladors.