Sindicats i patronal acorden demanar al govern espanyol que prorrogui els ERTO per la covid fins al 30 de setembre

Sindicats i patronal demanen prorrogar els ERTO per la covid fins al 30 de setembre

Els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i Cepyme han acordat demanar al govern espanyol que prorrogui els ERTO fins al 30 de setembre. En una proposta conjunta que han difós als mitjans, demanen, concretament, prorrogar el Real Decret Llei del 8 de maig de mesures socials en defensa de l'ocupació fins a la data esmentada. Alhora, demanen poder celebrar una reunió l'última setmana de setembre per evaluar la situació i prendre, si s'escau, noves mesures per fer front a la crisi de la covid-19. D'altra banda, les quatre organitzacions també reclamen que tots els aspectes relacionats amb la recuperació d'ocupació siguin debatuts en una taula de diàleg social per a la reconstrucció econòmica de l'estat.

A la proposta les quatre entitats afirmen que les mesures acordades al Real Decret Llei del 8 de maig, entre elles els ERTO, "han demostrat l'eficàcia i adequació" per donar resposta a la crisi de la covid a l'hora de preservar l'ocupació, protegir les plantilles i dotar d'instruments les empreses per a una "gestió dinàmica" de la crisi.

Alhora alerten que l'anomenada 'nova normalitat' necessitarà igualment "mesures laborals i de seguretat social" que permetin "transitar empreses i persones treballadores amb garanties de certesa i seguretat jurídica".

Els diferents agents socials i el govern han mantingut diverses reunions fins ara per pactar la pròrroga dels ERTO, que fins al moment han acabat sense acord.