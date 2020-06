La majoria dels càmpings gironins reobren a partir del 19 de juny amb les màximes garanties de seguretat

La majoria dels càmpings de les comarques gironines reobriran les seves instal·lacions a partir del 19 de juny i el primer cap de setmana de juliol la pràctica totalitat dels establiments ja estarà en ple funcionament. Els càmpings de la demarcació iniciaran una nova temporada amb les màximes garanties d'higiene i seguretat tant per als treballadors com per als clients i seguint estrictament els protocols establerts. "Les instal·lacions estan preparades, amb totes les mesures d'higiene i seguretat i amb els equips formats per poder-les aplicar; i els empresaris del sector hem adquirit un ferm compromís amb el compliment dels protocols", assegura el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.

Des de l'Associació però, es lamenta que la poca claredat en la data d'obertura de fronteres ha perjudicat un sector on el 80 per cent del clients són estrangers. "L'anunci d'avançar l'obertura de fronteres arriba tard, el públic internacional no s'organitza les seves vacances amb set dies d'antelació " s'indica des de l'entitat.

Èxit de la iniciativa WeCare

Els equips dels càmpings gironins han estat fent durant les últimes setmanes tota la formació per complir amb els protocols elaborats per a cada secció, sigui la zona de piscines, platja, mini clubs... "i els complirem estrictament", s'indica des de l'Associació. La nova situació d'acord amb els protocols implica que als càmpings hi haurà controls d'aforament, augment de les neteges i desinfeccions; i per fer-ho possible en algun cas caldrà ampliar les plantilles per dur a terme aquests controls i dur a terme un increment de la neteja. I també caldrà conscienciar als clients per tal que respectin les indicacions del personal de les instal·lacions, segons indica l'entitat.

A més, des de l'Associació de Càmpings de Girona i per tal d'aprofundir en el que estipula l'ICTE ( Instituto para la Calidad Turística Española) s'ha impulsat la iniciativa WeCare per reforçar als protocols d'higiene i seguretat i generar confiança als clients, i l'èxit obtingut ha fet que altres regions catalanes s'hi hagin adherit. L'entitat ha tancat un acord amb l'ANWB, el Reial Automòbil Club Holandès, una prestigiosa associació neerlandesa dedicada a la mobilitat, el turisme i l'oci en l'àmbit europeu, per difondre la iniciativa en aquell país a través de vídeos. També s'ha traduït a cinc idiomes per fer arribar la iniciativa a campistes de tota Europa.

WeCare inclou un assessorament personalitzat per part dels tècnics de l'entitat i suport continuat als càmpings gironins per tal d'ajudar a resoldre dubtes en relació a l'aplicació dels protocols obligatoris i recomanacions establertes per les autoritats i també per ajudar a generar la confiança dels turistes. Aquesta setmana finalitzen les visites als càmpings associats i en quatre setmanes s'hauran visitat 75 establiments. Els tècnics de l'Associació faciliten documentació, senyalització, i informació de les mesures d'higiene que cal implantar. També es facilitaran als empleats, sobretot recepcionistes, cambres i personal de l'equip d'animació, mascaretes corporatives reutilitzables de microfibra homologada FFP2. Cal destacar que la majoria de càmpings ja tenien el pla de contingència en marxa que serà validat amb tercers. L'Associació ha tancat un conveni amb Biotecnal, una empresa que s'encarrega de validar aquests plans de contingència.

L'Associació vol visualitzar aquesta aposta per la recuperació de la normalitat amb un vehicle corporatiu i retolat per visitar els càmpings. Es tracta d'un Fiat 500 híbrid lligat als valors de sostenibilitat del sector i característic del Mediterrani. El vehicle ha estat subministrat per Garatge Sala de Figueres a través d'una col·laboració conjunta per l'aposta de la qualitat.

També ha tingut molt èxit el primer concurs adreçat als campistes que s'ha fet a través de les xarxes socials de l'entitat que ha comptat amb una un miler de participants diaris.

El president de l'associació manté que "aquest any tenim una oportunitat perquè el turista català i espanyol que no és campista conegui el nostre sector". Gotanegra recorda que "els càmpings gironins i catalans són uns grans coneguts a Europa i uns grans desconeguts a Catalunya". "Ara més que mai el turista demanarà natura, aire lliure, espais amples, tenir el seu allotjament aïllat, i tot això ho té el càmping. El nostre sector reuneix tots els requisits que en aquests moments es demanen", conclou el president de l'Associació.