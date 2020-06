Zones comunes obertes però sense clients i crítiques pel desgavell amb la frontera: fase 3 als hotels de l'Alt Empordà

Piscines i zones comunes ja obertes, però sense que hi hagi clients o bé siguin testimonials. El pas a la fase 3 per als hotels de l'Alt Empordà no suposa grans canvis del que hi havia fins ara. En una comarca que depèn eminentment del turisme francès, tots els ulls estan posats a la frontera. El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra, critica la "manca de concreció" i el desgavell amb les dates que ha donat l'estat espanyol. "Sempre anem a l'últim minut i la gent no s'organitza vacances en set dies", lamenta. A un mes de juny amb ocupacions "gairebé zero", s'hi sumen ara unes previsions de juliol que no són optimistes. "De moment, són molt baixes i hi ha llocs on no s'arriba ni al 25%", diu Gotanegra.