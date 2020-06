El Homrani: «Els ERTO s'haurien d'allargar fins a mitjans de tardor, com a mínim»

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s'ha mostrat absolutament convençut de la necessitat d'ampliar els ERTO més enllà del 30 de juny. "Es tracta d'una data que no ens podem plantejar per acabar ja que generaria una tensió a les empreses que portaria a més acomiadaments, i això és el que hem d'evitar", ha assenyalat El Homrani en declaracions aquest dilluns a TV3. "Soc partidari que els ERTO s'allarguin fins a mitjans de tardor, com a mínim. Això sí, amb petites modificacions del disseny", ha continuat el conseller de Treball, que sobre la marxa de Nissan a Catalunya s'ha mostrat taxatiu: "No podem acceptar de forma acrítica un tancament que pot afectar 23.000 treballadors".

"Si posem una catifa vermella per tancar, tenim un problema"

"La primera voluntat és defensar els llocs de treball i aquesta voluntat l'hem dita públicament ja que és la nostra responsabilitat", ha recordat el Homrani. "El que estem és en la lògica de poder revertir la decisió de tancar les plantes o buscar alternatives dins la pròpia aliança Nissan-Renault-Mitsubishi", ha recalcat el conseller de Treball, que ha reclamat una vegada més que la Generalitat recuperi l'autorització administrativa dels expedients de regulació d'ocupació (ERO). Una eina que seria molt útil en un cas com el de Nissan. "Fa temps que ho demano. Estem en una clara situació de desavantatge competitiu. Una multinacional té en compte la legislació a l'hora de tancar o no", ha apuntat el Homrani.

"Si posem una catifa vermella per tancar, tenim un problema a l'hora de defensar els llocs de treball", ha etzibat el conseller, que ha reconegut que el pitjor escenari en el tema Nissan "seria un ERO sense acord i sense parlar les dues parts". "Estem a l'espera. Ara mateix està tot en període de consultes al comitè d'empresa europeu", ha avisat el Homrani. Tornant als ERTO, el conseller de Treball ha calculat que fa unes setmanes encara hi havia uns 60.000 treballadors que no l'havien cobrat. "Hem habilitat un número 900, i hem reforçat la seguretat a les oficines de treball. Demanem màxim respecte pels treballadors", ha comentat el Homrani, que ha criticat però les protestes i els atacs a les seus del SEPE.

"Trobo lògic que hi hagi molta gent emprenyada si no ha cobrat la prestació. Però els treballadors públics del SEPE o el SOC no són els responsables. També demanem el màxim respecte per a ells", ha conclòs el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.