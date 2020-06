La covid-19 enfonsa les exportacions de l'eurozona un 29,3% a l'abril respecte a l'any anterior

Les exportacions de l'eurozona s'han enfonsat un 29,3% a l'abril respecte al mateix mes de l'any passat per l'impacte de les restriccions per frenar la covid-19. Segons la primera estimació de l'Eurostat, el volum d'exportacions de béns dels 19 estats de la zona euro s'ha situat en 136.00 milions d'euros a l'abril, mentre que en el mateix mes del 2019 va ser de 193.300 milions d'euros. Les importacions han estat de 133.700 milions d'euros, el que representa una caiguda del 24,8% respecte a l'abril del 2019. Així, la zona euro tanca el mes amb un superàvit de 2.900 milions d'euros, molt per sota dels 15.500 milions registrats a l'abril del 2019.

La pandèmia també ha afectat el comerç entre els estats de la zona euro, que ha caigut fins als 112.400 milions d'euros, un 32,2% menys que en el mateix mes del 2019.

En els quatre primers mesos de l'any, les exportacions de béns des de l'eurozona a la resta del món han caigut un 8,6% respecte al mateix període de l'any anterior. Les exportacions s'han enfonsat fins als 703.000 milions d'euros, mentre que les importacions ho han fet en un 9,3% fins als 646.300 milions d'euros.

Espanya és el sisè estat de la Unió Europea amb un descens més destacat tant de les exportacions com de les importacions a l'abril. Pel que fa a les exportacions, la caiguda és de poc més del 40%, mentre que en el cas de les importacions no arriba al 40%.

El país amb un descens més significatiu de les exportacions a l'abril és Romania, seguit per Luxemburg, Eslovàquia, França i Itàlia. En el cas de les importacions, la caiguda més important és a Luxemburg, seguit d'Eslovènia, Portugal, França i Eslovàquia.