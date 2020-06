La Diputació activa la plataforma de comerç local en línia per a tots els municipis de les comarques gironines

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, ja ha posat en funcionament la plataforma de comerç local en línia per a tots els municipis de la demarcació. Es tracta d'una de les accions impulsades per tal de dinamitzar el teixit econòmic a les comarques gironines i afrontar els efectes de la COVID-19.

L'objectiu d'aquest market place és incentivar el consum de proximitat i ajudar el petit comerç, el que ha patit d'una manera més directa les mesures de confinament de la població aplicades durant la crisi sanitària. Les botigues van estar un mes i mig tancades, fins que va iniciar-se la fase zero de la desescalada, a principis de maig.

Durant les últimes setmanes, s'ha fet una prova pilot en quatre municipis de diferent dimensió a la demarcació de Girona (Figueres, Hostalric, Llagostera i Vidreres), amb resultats molt positius, tant pel bon funcionament com per la introducció de dades per part dels establiments que hi han participat o pel suport que ha ofert el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació.

Aquest sistema ofereix a comerciants i petits productors dels municipis la possibilitat d'oferir els seus productes a través d'aquesta plataforma en línia. D'aquesta manera, es promou la presència digital d'aquests establiments perquè puguin arribar als consumidors i incrementar la seva visibilitat i les possibilitats de negoci. I els clients poden fer les compres als comerços del municipi des de casa, amb més facilitats tant pel que fa a l'horari de recollida del producte com d'entrega a domicili.

La Diputació de Girona, impulsora i creadora de la plataforma, es fa càrrec del manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, així com de la centralització d'una base de dades a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. A més, dona suport als ajuntaments en la posada en funcionament i utilització de la plataforma. I cada municipi té el control de la seva parcel·la pel que fa al registre d'altes i baixes dels establiments i els continguts que hi publiquin.

La plataforma no ofereix directament el servei de pagament, però cada comerç pot especificar com a servei propi el pagament telemàtic.

Aquest és el punt de partida perquè cada localitat pugui desplegar a curt o mitjà termini més possibilitats en el marc d'aquesta iniciativa, com ara la contractació, per part de l'agrupació de comerciants, de serveis d'entrega a domicili o l'oferiment al consumidor de la possibilitat d'escollir l'hora d'entrega de la comanda.

Els ajuntaments que vulguin disposar de la plataforma de comerç local s'han d'adherir a aquest servei gratuït de la Diputació posant-se en contacte amb el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.