Roses obre una línia de subvencions per a l'adequació de terrasses

L'Ajuntament de Roses informa que els establiments interessats a concórrer en la convocatòria de subvencions anual que l'Ajuntament convoca per a la millora de la qualitat de les terrasses i la seva adequació a l'ordenança municipal d'ocupació de via pública, poden presentar les seves sol·licituds fins al 31 de juliol.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el programa Roses posa't guapa de millora de paisatge urbà. Cal recordar que, independentment a aquests ajuts de caràcter anual, l'Ajuntament de Roses ha aprovat per a aquest 2020 dues línies de subvencions més (en aquest cas per a l'adquisició de material higiènic i de seguretat dels establiments de la restauració, comerç i serveis), per fer front a les despeses addicionals generades arrel de la crisi sanitària de la Covid-19. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds encara no s'ha obert (prevista per a finals de juny o principis de juliol).

Pel que fa a la línia d'ajuts dirigida al compliment de la normativa de les terrasses de vetlladors annexes a establiments hostalers, són subvencionables les despeses en taules, cadires, para-sols, tendals, etc, quan aquests siguin adquirits per substituir materials que no s'adeqüen a l'ordenança de via pública.

Poden concórrer a aquesta convocatòria les persones, físiques o jurídiques, que siguin titulars de la llicència d'ocupació de la via pública. Les quanties de les subvencions s'estableixen en el 40% del pressupost, amb un límit màxim de 2.000 € per local i un mínim de 200 €. La partida destinada aquest 2020 pel consistori rosinc a aquest programa d'ajuts és de 25.000 €