ENQUESTA | Fins quan creus teletreballaràs?

Si estàs llegint aquest article, probablement siguis una de les persones que teletreballa des del començament de la crisi del coronavirus. Potser una de les coses positives per a alguns és que aquesta tendència laboral s'hagi accelerat amb motiu del confinament.

Tot apunta que moltes empreses mantindran aquesta pràctica durant diversos mesos més. Algunes ho instauraran al cent per cent, unes altres proposaran una forma semipresencial i, d'altres, reprendran l'activitat presencial. Sigui com sigui, és una tendència present i de futur; fins al punt que el Govern d'Espanya ha anunciat que elaborarà una norma per al teletreball amb l'objectiu de regular horaris productius, el descans o la compensació de les despeses a les llars, entre d'altres assumptes.

Teletreballis o no, et proposem la següent enquesta.