Ferran Adrià protagonitza un webinar de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà

Ferran Adrià, ànima d'elBulliFoundation, protagonitza un webinar sobre nous projectes i reflexió des de la base: l'educació. La sessió online, organitzada per l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, està oberta a tothom i se celebra aquest divendres, 12 de juny, a les 12 del migdia.

Té dues vies per apuntar-s-hi: per correu a info@empordahostaleria.com o per WhatsApp al número 699 811 052. El títol del webinar és "La importància de la gestió en l'educació". L'encarregat d'obrir la sessió és Ignacio de Juan-Creix, business strategies, innovation & creative executive.