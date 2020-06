L'Hotel Peralada torna a obrir les seves portes el divendres 26 de juny

A partir de divendres 26 de juny, l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf obre les seves portes de nou. Després de quasi tres mesos del tancament, reinicia la seva activitat amb un protocol definit de seguretat i higiene per a les seves instal·lacions i havent digitalitzat part de la seva operativa.

L'Hotel Peralada obre les seves instal·lacions amb quasi el 100% dels seus serveis operatius, Hotel, Restaurant i Golf i del Wine Spa, els clients podran gaudir de tractaments i massatges, de la Piscina i del Garden Bar i en una segona fase obrirà el Gimnàs i circuit d'aigües i spas privats.

Durant el confinament, l'equip ha aprofitat per continuar el procés de transformació digital de l'Hotel, i a partir del 26 de juny, els clients podran disposar d'una App on a través d'ella podran rebre un servei Premium de conserge virtual. Des d'on podran fer reserves als diferents serveis de l'Hotel, restaurant, Wine Spa, Room Service, autocheckin/out express, així com obrir la porta de l'habitació, entre d'altres.

Amb totes aquestes mesures, sumades a les generals com les d'aforament, distancia mínima i higièniques (mascaretes, guants i gels) fan que els clients tinguin totes les garanties per venir a gaudir d'una estada a l'Hotel Peralada.