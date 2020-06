El cicle de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries obre inscripció

Més del 90% dels alumnes que cursen el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries en format dual a l'Escola Agrària de l'Empordà aconsegueix feina un cop acabat el curs. Aquests estudis tenen l'objectiu de formar tècnics per treballar en diversos àmbits de la indústria agroalimentària: departaments de qualitat, equips de producció, àrees d'I+D, etc. Avui dia, la formació professional es consolida com una de les millors vies d'inserció laboral dels més joves.

«La formació professional i, en especial la formació dual, ofereixen grans oportunitats d'aprenentatge, ja que l'alumne disposa d'un ensenyament teòric a les aules, dirigit per grans experts del sector», afirma Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà. «A més a més, els estudiants obtenen una vessant més pràctica gràcies a una beca o estada a una empresa, que els aporta la capacitat d'adaptar-se a un lloc de treball real i viure la seva primera experiència laboral remunerada. Sens dubte, el sector primari i agroalimentari és essencial, necessita molts professionals qualificats i sovint, la demanda és superior a la quantitat d'alumnes que tenim al centre».

A l'Escola Agrària de l'Empordà reben moltes peticions per part d'organitzacions del sector que necessiten contractar alumnes formats. Aquest fet, s'ha reafirmat amb motiu de l'emergència sanitària del Covid-19. Diverses companyies de l'àmbit agroalimentari han contractat alumnes de l'escola amb la finalitat de reforçar els seus equips i donar resposta a l'increment d'activitat de les últimes setmanes.

És el cas de Sufian Karim, alumne del centre que ha començat a treballar a Nestlé a partir del mes de maig: «Els aliments són el nostre combustible i sense el sector agroalimentari podríem tenim un problema molt gros de subministrament. Els agricultors i les petites granges són els que surten més afectats i en aquests moments és quan més necessiten la nostra ajuda».

Des de l'empresa, consideren que la formació professional és un bon recurs per a la inserció laboral. «Un dels beneficis d'aquest tipus d'educació és que l'alumnat està qualificat professionalment gràcies al procés d'ensenyament-aprenentatge que s'ha desenvolupat de manera compartida per part de l'empresa i la institució educativa», assegura Isabel Planella del departament de recursos humans de Nestlé, «el nombre de contractacions un cop finalitzat el període d'estada a l'empresa és elevat».

Meritxell Vidal, estudiant del cicle formatiu que imparteix l'Escola Agrària de l'Empordà, també ha sigut contractada per una empresa del sector agroalimentari a causa de la crisi sanitària. Ha vist com s'han implantat noves mesures de seguretat i protecció per fer front al coronavirus, però se sent molt reconfortada de tenir l'oportunitat de col·laborar en aquesta situació: «Em sento molt satisfeta i solidària de poder aportar el meu gra de sorra a la societat i contribuir en la cadena de distribució alimentària. En aquests moments tan difícils veig la importància que té aquesta indústria en el dia a dia dels consumidors».

Segons dades d'Acció, el sector agroalimentari genera un volum de negoci de 38.205 milions d'euros anuals i ocupa a 164.372 treballadors al territori català. A nivell de tot Catalunya, els cicles formatius de grau superior de l'àmbit agrari tenen una inserció laboral del 67,79% i la relació entre estudis i feina se situa al 68,32%, mentre que els cicles d'indústries alimentaries obtenen un grau d'inserció laboral del 72,50% i la relació entre estudis i feina és del 93,10%.

El període de preinscripcions al Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries impartit per l'Escola Agrària de l'Empordà s'inicia el 10 de juny i finalitza el 17 de juny i es farà de forma telemàtica.

L'Escola Agrària de l'Empordà es troba a la Finca Camps i Armet, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura.