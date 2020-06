Tres de cada deu empreses catalanes romandran tancades a finals de 2020 pel coronavirus, segons Randstad

Tres de cada deu empreses catalanes romandran tancades a finals de 2020 a causa de la crisi econòmica provocada pel coronavirus. Segons Randstad, més de la meitat dels negocis al territori (51%) mantindran la persiana abaixada fins al juliol, mentre que un 36% seguiran tancats al setembre. Per altra banda, la consultora holandesa apunta que, de cara el desembre del 2021, gairebé una de cada quatre companyies (23%) encara no haurà recuperat els nivells d'ingressos previs a la crisi de la covid-19. Els sectors menys afectats per l'aturada econòmica es concentren en la indústria manufacturera (farmacèutic, químic o alimentari), mentre que la recuperació en activitats com les arts gràfiques o l'automoció serà molt més lenta.

Catalunya presenta unes dades pràcticament calcades en comparació a la mitjana de l'Estat. Segons les xifres publicades aquest divendres per Randstad a través d'una roda de premsa telemàtica, el 30% de les empreses espanyoles romandran inactives un cop finalitzi l'exercici actual. Per comunitats, les Illes Balears presenten les pitjors dades: més de la meitat dels negocis (vora el 52%) seguiran aturats quan s'arribi al tancament d'aquest any.

Pel que fa a la recuperació de les vendes, l'estudi assenyala que el 25% de les empreses al conjunt de l'Estat no haurà assolit els ingressos previs a la crisi de la covid-19 fins, com a mínim, el desembre de 2021. La comunitat més perjudicada en aquest sentit és Extremadura (més de la meitat de les companyies creuen que trigaran més de dos anys a recuperar la facturació prèvia a la crisi).