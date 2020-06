Setze cellers de la DO Emporda reobren al públic implantant mesures de seguretat i higiene

Setze cellers de la DO Empordà, que formen part de la Ruta del Vi de la Costa Brava, han reprès l'activitat enoturi?stica amb l'entrada de la regió sanitària de Girona a la fase 2 del pla de desescalada. Els cellers han implantat mesures de seguretat i higiene i han aprofitat per introduir nombroses novetats a l'oferta enoturística de la destinació, com ara habilitar espais nous a l'aire lliure on fer tastos, potenciar les experie?ncies gastrono?miques exclusives entre vinyes o impulsant els aperitius i barbacoes. Els cellers posen en valor l'enoturisme com a una de les activitats d'oci me?s recomanables i que me?s seguretat donen al visitant perquè la majoria de propostes es fan a l'aire lliure i en grups redui?ts o directament de forma personalitzada.

Nous espais a l'aire lliure per fer-hi tasos al celler Masia Serra, experie?ncies gastrono?miques exclusives entre vinyes com el nou wine bar del celler Mas Geli o els aperitius i barbacoes a La Vinyeta. La cultura, la salut i el benestar so?n el leitmotiv de la proposta 'les tardes de vins i mu?sica a la fresca', del celler Vinyes d'Olivardots, o les activitats de ioga i mindfulness entre vinyes, al Celler Marti?n Faixo? o el grup Oliveda. Els catorze cellers que encara no han obert s'estan adaptant per poder-ho fer amb el ma?xim de garanties a la fase 3 i a l'anomenada "nova normalitat".

Les novetats en l'oferta enoturi?stica de la Costa Brava van me?s enlla? dels cellers, ja que nombroses empreses de la Ruta del Vi DO Emporda? tambe? estan reprenent l'activitat amb unes actuacions innovadores. La majoria de restaurants, entre els quals hi ha Compartir, de Cadaque?s, Can Cervera, de Roses, o Vicus i Es Portal, de Pals, han incorporat una carta de menjar per emportar.

Tambe? han adaptat les cartes dels restaurants a aquesta situacio?, com ha fet el restaurant La Cale?ndula, de Regenco?s. Pel que fa als allotjaments, mentre que hi ha hotels ja en funcionament, com el Park Hotel San Jorge & Spa i el Mas Espelt, la majoria opten per obrir les seves instal·lacions en el decurs del mes de juny, el 15 de juny en el cas dels allotjaments Moments Rurals, d'Espolla, o el 26 de juny en el cas de l'hotel Peralada Wine Spa & Golf, de Peralada.

En aquesta etapa de la desescalada i amb les diverses restriccions encara vigents, els cellers subratllen que la pra?ctica de l'enoturisme es pot convertir en una de les activitats d'oci me?s recomanables i que me?s seguretat donen al visitant.

Els cellers segueixen les pautes fixades en una guia especi?fica per reduir el contagi en visites a cellers i altres instal·lacions industrials, llocs culturals, histo?rics i naturals. A la guia s'estableixen les pautes a seguir pel que fa a l'adaptacio? dels productes i serveis enoturi?stics, la neteja i desinfeccio?, l'adequacio? dels espais i la gestio? dels aforaments, entre d'altres.

Aquestes pautes incideixen en aspectes generals que els cellers oberts al pu?blic han de tenir en compte a l'hora d'organitzar les visites: prioritzar sempre els espais a l'aire lliure, en grup redui?ts o directament personalitzats, respectar en tot moment les dista?ncies fi?siques de seguretat i flexibilitzar els horaris de les visites. Aixi? mateix, si a la visita s'ofereixen degustacions de vi i gastrono?miques, s'han de servir racions individuals i les copes, els coberts i la resta de peces del parament s'han de netejar i desinfectar a alta temperatura.



Activitat durant el confinament



Aixi?, despre?s de veure com les vendes de vins de la DO Emporda? es desplomaven, amb valors superiors al 90%, han endegat diverses campanyes com #EmpordaDesdeCasa amb tastos virtuals organitzats pel Consell Regulador de la DO Emporda?, la campanya 'Ajudem-nos', de la Diputacio? de Girona o diverses iniciatives del club de la Ruta del Vi DO Emporda? del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Entre les accions impulsades destaquen dues jornades de formacio? dirigides a preparar el sector per afrontar i adaptar l'activitat enoturi?stica en l'etapa post covid-19, la creacio? d'uns cartells informatius sobre mesures preventives perque? puguin utilitzar els cellers, i la iniciativa 'Passeja pels racons me?s bonics de la Ruta del Vi DO Emporda?', que consisteix en una se?rie d'Instagram Lives que tenen lloc els dijous de maig i juny i atorguen el protagonisme als viticultors de l'Emporda?, tot ensenyant els paisatges i explicant histo?ries i ane?cdotes.