Les patronals espanyola i gironina d'Hostaleria es reuneixen a Cadaqués

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona ha anunciat que el seu president, Antoni Escudero i Martínez, juntament amb altres membres de la junta directiva de l'entitat, es reuniran aquest divendres a Cadaqués amb el president d'Hostelería de España, José Luís Yzuel, La trobada tindrà lloc al Celler Martí Faixó de Sa Perafita.



La finalitat de la trobada és "que el sector de l'hostaleria de la província de Girona representada per la Federació d'Hostaleria, traslladi al president de la patronal d'hostaleria de l'Estat Espanyol, les preocupacions i necessitats del sector a les comarques de Girona davant de la crisi econòmica i sanitària ocasionada per la Covid-19".



Segons la Federació, "José Luís Yzuel, com a president de la patronal Hostelería de España, és un dels interlocutors principals entre el sector de l'hostaleria i el Govern de l'Estat Espanyol. Durant aquesta crisi ha estat molt crític amb algunes mesures que ha pres el govern, sempre amb l'objectiu de defensar el sector". L'entitat gironina també s'ha expressat en el mateix sentit des de l'inici del desconfinament, tal com expressava Antonio Escudero en una entrevista a l'EMPORDÀ o, dies després, quan la Inspecció de Treball va actuar a la demarcació el primer dia de la fase 1.