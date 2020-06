L'afiliació a la Seguretat Social repunta al maig però ara hi ha 165.278 llocs de feina menys que fa un any

L'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya ha repuntat el mes de maig en 4.622 persones respecte al mes d'abril, segons les últimes dades oficials del ministeri d'Inclusió, que indiquen per tant un lleuger augment del 0,14%. Malgrat aquesta millora, les xifres són molt dolentes en comparació amb el mateix mes de l'any passat: aquest maig hi havia 165.278 llocs de feina menys que al maig del 2019, una caiguda del 4,75%. Segons el govern espanyol, de mitjana a Catalunya hi havia al maig 3.314.569 afiliats, mentre que la xifra de l'últim dia del mes va ser de 3.318.138. A Espanya, al tancar el maig hi havia 18.584.176 afiliats, una xifra que en la mitjana del mes és de 18.556.129 i també constata una lleugera tendència a l'alça.

Així, Espanya tenia al maig 97.462 afiliats a la seguretat social més que a l'abril, un repunt del 0,53%. La xifra, però, i com passa en el cas de Catalunya, constata que respecte a fa un any s'han destruït 885.985 llocs de feina, un 4,5%.

Per demarcacions, Barcelona és l'única que encara perd afiliats a la Seguretat Social respecte el mes passat, amb un descens de 4.943 persones, és a dir, un 0,20% menys que fa un mes, fins als 2.525.322. Comparat amb la xifra de fa un any, la caiguda és de 109.641 afiliats, és a dir, un 4,16% menys, segons les dades del Ministeri de Treball.

En canvi, a les altres demarcacions, la xifra de nous afiliats presenta un balanç positiu en comparació fa un mes. A les comarques de Girona, hi ha 1.444 treballadors més, un 0,47% més, fins als 307.114 mentre que a les comarques de Lleida hi havia 187.233 afiliades a la Seguretat Social al maig, cosa que representa un increment de 5.2994 persones més, és a dir, un 2,91% més que a l'abril. Quant a les variacions interanuals d'aquestes dues demarcacions, però, són negatives, ja que les comarques de Girona tenen ara 27.807 afiliats menys (-8,3%) i les de Lleida 4.453 treballadors menys, un 2,32% menys que al maig del 2019.

Per últim, a les comarques de Tarragona, s'han recuperat 2.827 afiliats durant el maig, un 0,97% més que a l'abril, tot i que si es compara amb fa un any, també ha patit una forta davallada, amb 23.377 inscrits menys (-7,34%).

De les xifres totals de Catalunya, 2.768.108 afiliats pertanyien als sistema general, 540.223 al d'autònoms, 6.237 al del mar i només 1 al del carbó.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, al maig hi havia 97.462 afiliats a la seguretat social més que a l'abril, un repunt del 0,53%. La xifra, però, i com passa en el cas de Catalunya, constata que respecte a fa un any s'han destruït 885.985 llocs de feina, un 4,5%. Tot i que en relació a l'abril els ocupats hagin augmentat en 97.462 persones, si es compara amb les dades de fa un any es constata que hi ha 885.985 llocs de feina menys (-14,62%) a Espanya.

Durant aquests prop de tres mesos d'estat d'alarma, s'han perdut 760.082 llocs de treball segons les dades acumulades de març, abril i maig. El dia amb més baixes a la Seguretat Social va ser el 16 de març, primer dia laborable després que el govern espanyol declarés l'estat d'alarma, amb 178.569. En canvi, el dilluns laborable 4 de maig va ser el dia amb més altes, fins a 83.500.