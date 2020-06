El govern espanyol aprovarà abans del 15 de juny un pla de 2.651 MEUR de reactivació del sector turístic

El govern espanyol aprovarà abans del 15 de juny un pla de 2.651 milions d'euros de reactivació del sector turístic. Així ho recull l'acord subscrit per l'executiu de Pedro Sánchez amb Cs per a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. "Abans del 15 de juny, el govern aprovarà un pla d'ajudes per al turisme i les seves activitats associades com restauració, hostaleria i activitats turístiques", diu el text. El pla tindrà, "com a punt de partida", una línia d'avals ICO de 2.500 milions d'euros "per garantir la liquiditat del sector" i una inversió de 151 MEUR "en la transformació i digitalització del sector que inclourà el reforç de destins intel·ligents i sostenibles".

La inversió també serà en "programes de formació, capacitació i digitalització per a empreses, negocis i treballadors del sector, que és un dels motors econòmics del país".