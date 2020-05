Les vendes del comerç minorista es desplomen un 33,1% a Catalunya a l'abril per l'estat d'alarma

Les vendes del comerç minorista s'han desplomat un 33,1% a Catalunya a l'abril arran de la declaració de l'estat d'alarma, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Durant aquest mes, un 46% de les empreses de tot l'Estat, on el descens ha estat del 31,5%, han estat tancades al públic en general, tot i que han pogut seguir treballant en la venda en línia. De fet, l'increment de les vendes per Internet o per correspondència s'han disparat un 52,9% en relació al mateix mes del 2019. Pel que fa les restes de comunitats, a les Illes Canàries és on van caure més les vendes del comerç minorista, amb un descens del 39,7%; seguit de les Illes Balears (-39%) i Andalusia (-34%) i on menys a Galícia, amb el -23,4%.