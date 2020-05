El sector turístic gironí preveu un «juliol complicat» a causa de les «incerteses» en la mobilitat

Els empresaris turístics de la demarcació de Girona preveuen un "juliol complicat" a nivell d'ocupacions, ja que encara hi ha moltes "incerteses" que fan tirar enrere als turistes estrangers a l'hora de reservar. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha explicat en un webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme que en els últims dies s'ha produït "moltes entrades als portals per mirar disponibilitat" d'hotels, però cap d'elles acaba amb una reserva. Per la seva banda, el sector del turisme actiu és el que compta amb unes millors previsions, però tot i així els empresaris calculen que tancaran el 2020 amb un 50% menys de facturació.