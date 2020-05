Roses fa una crida a l'autoresponsabilitat per garantir el compliment de les mesures de seguretat i higiene

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus i representants de l'Ajuntament de Roses s'han reunit aquesta setmana per analitzar el desenvolupament de la desescalada en els establiments de la població i encarar la temporada i han acordat fet una crida conjunta a l'autoresponsabilitat per tal de garantir el compliment dels protocols de seguretat i higiene. La reunió s'ha fet en el marc de la comissió de treball bilateral per a la dinamització econòmica del municipi que s'ha impulsat recentment.

"Els empresaris volem complir amb les noves normes però a vegades és difícil degut al comportament d'algunes persones", remarca l'Associació. Per això des de l'entitat, que agrupa unes 200 empreses que en temporada alta generen més de 4.000 llocs de treball, i des de l'Ajuntament s'apel·la al seny i a la responsabilitat tant dels professionals que ofereixen els seus productes o serveis com dels clients, perquè siguin escrupolosos en el compliment de les mesures de seguretat i higiene que s'estableixen en els protocols per tal de poden anar avançant en les fases de desescalada establertes des del Govern espanyol. Normes com ara respectar la distància de seguretat entre persones; el control de l'aforament als lavabos; les mesures d'higiene establertes; dur mascareta segons marquen els protocols; esperar el torn; no seure a taula fins que el cambrer ho indiqui; i , en definitiva, seguir en tot moment les indicacions dels responsables de l'establiment.

Tant l'Associació com l'Ajuntament han mostrat la seva preocupació per algunes situacions que s'han detectat els darrers dies, sobretot en alguns establiments de restauració que ja poden obrir les seves terrasses d'acord amb les limitacions establertes en la primera fase de la desescalada. "Tots tenim ganes de sortir i no és voluntat de ningú anar posant controls estrictes, però hem de fer les coses bé; perquè sinó respectem les normes ho podem perdre tot ", adverteix Mindan . "Necessitem la col.laboració de tothom per anar-nos adaptant a la "nova normalitat", conclou l'alcaldessa.

L'Associació d'Empresaris Roses –Cap de Creus, que en tot moment està al costat dels establiments i els assessorarà, està treballant en l'elaboració d'un manual de Bones pràctiques i en un seguit de mesures per reforçar els protocols i garantir el compliment de les noves normes.