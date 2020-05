Les farmacèutiques catalanes reprenen els estudis clínics amb plans de contingència per mitigar tres mesos d'aturada

Durant els últims tres mesos, la majoria de les grans farmacèutiques catalanes s'ha centrat en la recerca de teràpies contra la covid-19. Tot i que la feina no ha cessat, la crisi del coronavirus ha impedit que les empreses del sector poguessin avançar amb els estudis clínics centrats en les seves principals línies d'investigació. Ja sigui per les dificultats que tenien els pacients per desplaçar-se als centres d'investigació o pel col·lapse sanitari en les mateixes instal·lacions, les proves han quedat en 'stand-by' des que es va decretar l'estat d'alarma. Ara, el sector es prepara per reprendre aquesta activitat, pendent de si els plans de contingència adoptats han estat suficients per evitar retards en el llançament de nous medicaments.

Diverses empreses i experts consultats per l'ACN corroboren la situació. Almirall, la segona farmacèutica a l'Estat per volum de capitalització (la primera es Grifols) assegura que pràcticament tots els seus estudis clínics van quedar paralitzats des que es va decretar l'estat d'alarma. La gran majoria dels seus assaigs se centren en dermatologia, un camp poc complementari en relació amb els estudis contra el coronavirus. Durant els últims dies, la companyia s'ha limitat a monitorar a distància els més de cent pacients que es troben en un assaig i confia en reprendre l'activitat habitual a partir del pròxim 1 de juny.

En la mateixa línia s'han expressat des de Ferrer, una de les grans farmacèutiques familiars de Catalunya. Tal com ha assenyalat un portaveu de l'empresa, "alguns hospitals on hi havia assaigs clínics en marxa han hagut de retardar el reclutament de pacients per poder prioritzar les tasques del personal sanitari, que destina tots els seus recursos a atendre persones malaltes de covid-19". Per altra banda, la companyia destaca que alguns dels estudis clínics que havien estat aprovats també han hagut d'ajornar-se i preveu que l'activitat es pugui reprendre durant el mes de setembre.

Altres grups com Grifols, en canvi, amb prou feines han notat l'efecte covid-19. En aquest cas, la farmacèutica amb seu a Parets del Vallès ha aprofitat les seves àrees de coneixement per arribar a acords de col·laboració amb les autoritats sanitàries espanyoles. En concret, Grifols ha posat en marxa un estudi per concretar si, a través de l'ús de plasma, és possible tractar als pacients que pateixen coronavirus. Portaveus de l'empresa asseguren que la crisi actual no ha modificat ni els seus projectes en Recerca i Desenvolupament (R+D) ni les seves previsions d'inversió.

Segons la consellera dels laboratoris Kymos, Montserrat Barceló, "la indústria s'ha vist col·lapsada en alguns aspectes, mentre que en d'altres ha succeït tot el contrari". "Aquelles empreses que fan recerca sobre el coronavirus o són experts en malalties infeccions i el desenvolupament de vacunes estan desbordades, mentre que altres especialitzades en camps com l'oncologia o la neurologia no han tingut la mateixa sort", explica aquesta directiva.

Un impacte relatiu

Malgrat l'aturada de l'activitat als laboratoris d'assaigs clínics, tant les empreses com els experts consultats creuen que l'impacte sobre els resultats financers serà poc notori. "És evident que tothom ha hagut de prendre mesures de mitigació de risc que costen temps i diners, però les companyies en general tenen recursos per fer front a aquests entrebancs; totes les biotecnològiques i les farmacèutiques ja estan acostumades a conviure amb el risc cada dia", comenta el director general de Biocat, Jordi Naval. "A més, estem parlant d'una crisi que ha afectat gairebé tothom; ningú guanya i ningú perd", afegeix.

Barceló afegeix un segon matís que també juga a favor de les empreses. "En el sector farmacèutic, el cicle de negoci no és curt; el que dóna beneficis ara és el resultat d'una feina que s'ha fet molt prèviament", indica. En aquest sentit, no preveu una davallada important en els resultats del sector el 2020, però sí que creu que s'ha d'estar atent de cara al 2021. "Quants estudis se signaran a partir d'ara per començar al gener?", pregunta.

Empreses com Almirall confien que l'aturada dels últims dies no els suposarà grans desajustaments. De fet, la farmacèutica ha desenvolupat un pla de contingència per mantenir un seguiment en línia dels seus pacients i ha avançat feina per reprendre el seu dia a dia de la forma més ràpida possible. "Abans de la crisi vam desenvolupar una aplicació (Skincare App) que ens ha permès fer visites virtuals i no perdre el contacte amb els pacients", explica Estrella García, directora global d'estudis clínics d'Almirall. Per altra banda, el grup ha aprofitat els últims dies per posar-se en contacte amb pacients que vulguin participar en els estudis que es reprendran pròximament i ha llençat anuncis a les xarxes socials per facilitar les tasques de reclutament. Gràcies a aquestes mesures, l'empresa no preveu cap retard en el llançament dels medicaments que ara s'estan investigant.

Catalunya, regió pionera en estudis sobre la covid-19

Un dels principals motius d'aturada en l'activitat habitual de les empreses es deu al fet que moltes d'elles s'han bolcat en buscar solucions contra la covid-19. Segons dades recollides per Biocat, Catalunya ha sigut un dels territoris més actius en la realització d'assaigs clínics en l'àmbit europeu. La regió concentra gairebé la meitat dels estudis que s'estan duent a terme a l'estat sobre el coronavirus (39 de 80) i tan sols quatre països europeus superen aquesta xifra. Es tracta de França (259), Itàlia (93), el Regne Unit (63), Alemanya (51).