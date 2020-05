Agricultura i les DO faran campanya per posar en valor els vins catalans

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i les DO catalanes han acordat impulsar una campanya de comunicació per a promoure els vins catalans. En total s'hi destinaran 100.000 euros, dels quals 25.000 euros els aportaran les DO i 75.000 el Departament d'Agricultura, a través de l'INCAVI.

La mesura s'ha decidit en la reunió que s'ha fet avui entre la consellera Teresa Jordà i representants de les 11 DO víniques catalanes per a analitzar la situació creada per la covid-19 i les possibles actuacions a portar a terme per a reduir-ne els efectes i ajudar a sortir-ne el millor possible. A la trobada també hi ha assistit el director general de l'INCAVI, Salvador Puig, i el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol.



Les DO i l'INCAVI crearan una comissió mixta a fi de treballar plegats i executar aquesta campanya de comunicació i difusió, que posarà en valor els vins catalans a Catalunya, tenint en compte atributs com ara la proximitat, el territori o el paisatge.



D'altra banda, l'INCAVI impulsarà aquest estiu una campanya de promoció de l'enoturisme, que complementarà la campanya engegada per la Generalitat de Catalunya de foment del turisme sota el lema Catalunya és casa teva.



En aquest mateix sentit, el Departament d'Agricultura posarà en marxa una campanya a la tardor que posarà en valor els productes alimentaris catalans i on el vi també hi serà present.



A la reunió, també s'han tractat possibles mesures per a la reducció de raïm i vi base, l'increment de l'economia circular i la viticultura ecològica, la destil·lació d'excedents de vi i el perfeccionament del control de la traçabilitat.